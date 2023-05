Indie: Inauguracja nowego gmachu parlamentu zbojkotowana przez opozycję

Uroczystość inauguracji nowego budynku parlamentu Indii została zbojkotowana przez większość opozycji, która uważa, że to nie premier, a prezydent powinien otwierać nową siedzibę władz ustawodawczych.

Premier Narendra Modi uznał niedzielny bojkot ogłoszony przez 19 ugrupowań opozycyjnych za "brak szacunku dla demokracji".

"To nie budynek, to świątynia demokracji i odbicie marzeń miliarda obywateli" - powiedział szef rządu w przemówieniu do parlamentarzystów. Przekazał też kierownictwu władzy ustawodawczej złote berło, symbol wyjścia Indii spod władzy Wielkiej Brytanii.

Uroczystość została zbojkotowana przez wielu posłów. Przywódca Kongresu Narodowego, największej partii opozycyjnej, Rahul Ghandi stwierdził, że premier Modi potraktował uroczystość jak "koronację, a nie inaugurację". Zdaniem partii opozycyjnych, otwarcia nowej siedziby parlamentu powinna dokonać prezydent Droupadi Murmu, nie zaś premier.

Nowa siedziba parlamentu Indii powstała w Delhi naprzeciwko znacznie mniejszego gmachu zbudowanego w latach 20. ubiegłego wieku dla Rady Legislacyjnej.

Koszt budowy otwartego w niedzielę budynku szacowany jest na 117 milionów dolarów. Znajdujące się w nim siedziby obu izb parlamentu mają kształtem przywodzić na myśl symbole Indii - pawia i kwiat lotosu. Nowy gmach parlamentu jest częścią większego projektu, zgodnie z którym rządowe budynki z czasów kolonialnych mają być zastąpione przez nowe budowle.

