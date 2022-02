Inflacja, surowce, łańcuchy dostaw. Przed branżą budowlaną trudny rok

Przed branżą budowlaną trudny rok. Firmy będą musiały pogodzić się z dalszym wzrostem cen materiałów, a poprzednie rekordy dopiero się ujawnią - w wynikach spółek w 2022 i 2023 roku. O tym, jakie plany ma Strabag i w jakim stopniu m.in. inflacja, wstrzymanie środków unijnych, problemy z łańuchem dostaw i Zielony Ład wpływają na spółkę, rozmawiamy z Wojciechem Trojanowskim, członkiem zarządu Strabag.

Przyjęło się mówić, że branża budowlana jest odporna na pandemię. Jednak trudno mówić o odporności, jeśli weźmiemy pod uwagę inflację, zerwane łańcuchy dostaw czy presję na wynagrodzenia. Jak wspomniane czynniki wpłynęły na działania Strabag?



Wojciech Trojanowski: - W minionym roku udało nam się zrealizować plan, jaki założyliśmy sobie w grudniu 2020 roku - pomimo rynkowych trudności. Zarówno sprzedaż, jak i wyniki operacyjne oraz portfel zleceń są na takim poziomie, jaki planowaliśmy. A jeśli chodzi o sam portfel zleceń, to mamy wynik najwyższy od 10 lat – 7,5 mld zł.



Nie mogę oczywiście powiedzieć, że był to bardzo dobry rok. Po pierwsze - ze względu na pandemię, a po drugie - ze względu na niekorzystne trendy w kosztach. Dotyczyło to obciążeń związanych z zabezpieczeniem pracowników oraz organizacją pracy. Ponadto covid wpłynął bardzo mocno na łańcuchy dostaw. To, co najbardziej odbiło się na branży budowlanej, to niekontrolowany wzrost kosztów i przybierająca cały czas na sile inflacja.



Widzieliśmy to już w sektorze dóbr inwestycyjnych w pierwszym kwartale zeszłego roku, kiedy dramatycznie wzrosły ceny stali; widzieliśmy to również w wahaniach nośników energii i paliw, a także cenach asfaltów, które są pochodną cen ropy naftowej i kursów walut obcych.



W ostatnich tygodniach zauważyliśmy również duże przyrosty zachorowań, kwarantann czy izolacji wśród naszych pracowników. Na razie, na szczęście, mamy okres zimowy, więc intensyfikacja prac budowlanych jest mniejsza. To, co nam pozostaje, to stałe apelowanie o rozsądek, o szczepienie się - dbałość o zdrowie własne i współpracowników.



Wszyscy, jako menedżerowie, jesteśmy orędownikami szczepień. Żałuję, tak jak wszyscy pracodawcy, że do tej pory nie ma żadnych prawnych uregulowań, które pozwalałyby na organizację pracy - w zależności od zaszczepienia. Niestety, to trzeci rok z rzędu z pandemią, z którą będziemy musieli sobie radzić - mam nadzieję, że w takim zakresie po raz ostatni.



2021 był czasem bardzo ciężkiej pracy nad optymalizacjami, głównie technologicznymi, które byłyby w stanie, chociaż częściowo, zminimalizować wzrost kosztów, w szczególności w budownictwie ogólnym.



Na jaki scenariusz przygotowuje się Strabag, jeśli chodzi o ceny materiałów? Czy zakładany jest dalszy wzrost czy stabilizacja? Czy ceny z 2021 roku odbiją się na wynikach spółki w latach kolejnych?

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

kilka miliardów

Unijne pieniądze nadzywczaj potrzebne

- Część cen zależy od sytuacji na rynkach światowych, a przez mnogość czynników geopolitycznych i gospodarczych trudno przewidzieć dalszą sytuację na rynku materiałów...Biorąc pod uwagę ogólną sytuację w Polsce, uważam, że ceny nadal będą rosły. Chyba, że dojdziemy w tym roku do ściany i rynek będzie tutaj regulował przynajmniej stabilizację tych cen...Wiele materiałów budowlanych kupujemy na bieżąco, bo realizujemy dużo kontraktów krótkoterminowych. Potwierdzam oczywiście też w części to stwierdzenie, gdyż mamy np. długoterminowe umowy - które rozpoczęły się na początku 2021 r., kiedy to nie odczuwaliśmy jeszcze takiego wzrostu kosztów materiałów i energii - i konsekwencje wzrostu cen będą dla nas dopiero widoczne w wynikach 2022/2023.Zobacz też: Materiały budowlane nie przestają drożeć Oczywiście, biorąc pod uwagę owe długoterminowe kontrakty, gdzie stosowane są bardzo konserwatywne zasady wyceny, po prostu aktualizujemy budżety - i to już widać w wynikach w 2021 r. Potwierdzam jednak: w wielu przypadkach ten wzrost dopiero nastąpi i przełoży się na marżę wykonawczą.- Wskaźniki waloryzacyjne wprowadzone 3 lata temu przez publicznych zamawiających – GDDKiA i PKP PLK de facto tworzą tu limit na poziomie 5 proc. wartości umowy - są w chwili obecnej nieefektywne i niewystarczające.Mamy obecnie kontrakty, które kalkulowano w końcu 2020 r. lub w pierwszej połowie 2021 roku, gdzie 5-procentowe wskaźniki waloryzacyjne już zostały osiągnięte - mimo że budowa jeszcze się nie rozpoczęła. Nie ma tu żadnych marginesów na wzrost cen w przyszłości, na braki na rynku podwykonawców, na presję realizacji...Pamiętajmy, że kontrakty w gestii Generalnej Dyrekcji są w dużych skupiskach i w jednym miejscu – mamy np. 10 kontraktów w ciągu jednej drogi. Powoduje to dużo większą lokalną inflację i lokalne braki jeśli chodzi o potencjał – zaopatrzenie, ludzi, podwykonawców. Tego nie oddają statystyki ogólnopolskie, bo jeżeli na danym rynku przez kilka lat nie było inwestycji, a teraz jest tam na tozłotych, jak np. w województwie podlaskim czy lubelskim, siłą rzeczy ten lokalny wzrost jest dużo większy.Słowem: my w tej chwili - nawet nie wbijając łopaty w tych kontraktach - mamy już osiągnięte limity waloryzacyjne, które miały nas chronić w okresie przygotowania i złożenia oferty, przygotowania dokumentacji...Uważam, że wspomniane wskaźniki w obecnej sytuacji są kompletnie niewystarczające - i apeluję do zamawiających, aby znowu usiąść do stołu i na ten temat rozmawiać, bo nie uciekniemy przed tą kwestią w kontekście kontraktów w toku realizacji; trzeba też jak najszybciej znieść te limity w nowych przetargach.

Wraca temat pozyskania unijnych środków. PKP PLK jako główny beneficjent mimo wszystko ogłosił przetargi o wartości 6 mld zł. Czy Strabag, jako przedstawiciel branży wykonawczej, bierze pod uwagę nieotrzymanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy?



- Nie wyobrażam sobie, żebyśmy tych środków nie dostali - nie tylko ze względu na branżę, ale na całą gospodarkę. Branża budowlana jest tylko jednym z sektorów, który powinien dostać te środki.- pamiętajmy chociażby o sektorze ochrony zdrowia czy sektorze energii odnawialnej - to byłaby katastrofa, gdybyśmy tych środków trwale nie uzyskali.



Po drugie: PKP PLK ogłosiło przetargi, ale 6 mld złotych rozłożone na lata to tylko ułamek planów Krajowego Programu Kolejowego i planów inwestycyjnych. Mamy nadzieję, że to dobry początek, ale nie wszystko.



Jeśli chodzi o programy drogowe, jesteśmy świadomi, że one w mniejszym stopniu są finansowanie ze środków europejskich, a w dużej mierze z krajowego planu budowy dróg krajowych i autostrad. Ale unijne środki tutaj też są potrzebne.



Kontrakty - czyli duży portfel zamówień

Pamiętajmy też o samorządach. Dla nas są one bardzo ważnym klientem i projekty związane z inwestycjami regionalnymi są obecnie finansowane długiem - poprzez promesy Banku Gospodarstwa Krajowego i długiem wobec firm budowlanych, bo to od nich wymaga się, aby finansowały przez okres budowy infrastrukturę lokalną, co jest dla wielu przedsiebiorstw "nie do pokrycia".Nasze wszystkie średnio i długoterminowe prognozy zakładają, że Polska pozostaje nadal beneficjentem środków unijnych oraz odbiorcą inwestycji prywatnych, a jeśli te czynniki będą zagrożone, to rzeczywiście cała egzystencja, nie tylko naszej branży, ale i różnych sektorów stoi pod znakiem zapytania.... Plany rozwojowe w kolejnych latach będą dużo gorsze.- Od kilku lat jesteśmy świadomi, że zmiany społeczne w oczekiwaniach co do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, są dużym wyzwaniem - również dla branży budowlanej. My to wyzwanie podjęliśmy, bo - jako grupa kapitałowa - mamy strategię zrównoważonego rozwoju, która zakłada zeroemisyjność do 2040 roku.Konsekwentnie, bez względu na plany krajowe, będziemy tę politykę wprowadzać i dotyczy to wszystkich aspektów organizacji pracy - od kontraktu budowlanego, przez inwestowanie w odnawialne źródła energii, po zeroemisyjne biuro, które chcemy mieć już za 3 lata.Czytaj także: Strabag rozbuduje cementownię w Małogoszczy Chcemy być jednym z liderów tego proekologicznego rozwoju, czerpać z międzynarodowych doświadczeń, ale też pokazać swoje dobre przykłady - i uważamy to za jedno z naszych największych wyzwań w tej chwili.Niezwykle istotne jest też zrozumienie u zamawiających, że realizacja zrównoważonego rozwoju musi kosztować. Nie da się tego zrobić za darmo, dlatego być może z czasem trzeba będzie wprowadzić kryteria na przetargach, które dadzą punkty za proekologiczne rozwiązania – np. za korzystanie z bardziej trwałych produktów.

Jakie plany rozwoju ma Strabag na najbliższy rok?



- Wchodzimy w ten rok z rekordowo dużym portfelem zleceń, praktycznie we wszystkich naszych sektorach budownictwa. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, szczególnie z dużych kontraktów infrastrukturalnych.



W zeszłym roku podpisaliśmy kontrakty infrastrukturalne z Generalną Dyrekcją na 3 mld złotych - to nowe odcinki dróg S19, A2, S1. Rok 2022 będzie okresem prowadzenia prac projektowych, te kontrakty będą realizowane fizycznie na budowach począwszy od 2023 roku.



Jeśli chodzi o nasz segment regionalnego budownictwa, to twłaściwie we wszystkich regionach mamy bardzo dobrą sytuację kontraktową i jesteśmy nadal największym lokalnym producentem mas bitumicznych. Tę pozycję chcemy utrzymać i wzmocnić. Widzimy też potencjał lokalnych rynków, chcemy pozostać solidnym partnerem dla samorządów w budowie lokalnej infrastruktury.



Zbudowaliśmy bardzo duży portfel, jeśli chodzi o budownictwo kubaturowe we wszystkich podsektorach – od budownictwa mieszkaniowego, poprzez przemysłowe, ale również hydrotechniczne czy budynki komercyjne. Coraz większą uwagę odgrywa u nas budownictwo w dziedzinie ochrony zdrowia, czyli szpitali. Kilka dni temu oddaliśmy do dyspozycji pacjentów szpital w Legionowie.



Ważne jest dla nas również budownictwo kolejowe, w którym mamy portfel zleceń i - mimo pewnej przerwy w kontraktacji w PKP PLK - na pewno będziemy zainteresowani rozwojem w tej mierze.



Dla dużych firm budowlanych nie portfel ma decydujące znaczenie, ale rozwój kosztów – możliwość realizacji kontraktów w zaplanowanym budżecie i zaplanowanym terminie. I to jest wyzwanie całej branży!



Podsumowując nasze plany rozwoje w 2022: chcemy być jeszcze lepsi w tym, co robimy, nie komunikujemy w tej chwili planów związanych z nowymi sektorami, w które chcemy wejść.



Uważamy, że rynek budowlany na razie się dynamicznie rozwija i zamierzamy być jak najskuteczniejszym graczem na tym rynku.