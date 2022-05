Innowacyjne budownictwo z Lafarge. Jest suchy beton, będzie spoiwo drogowe

Lafarge w Polsce uruchomił w Zakładzie w Nowej Hucie w Krakowie instalację do produkcji suchych mieszanek budowlanych. Jako pierwszy do klientów trafił suchy beton w workach do samodzielnego przygotowania na budowie. Kolejne będzie spoiwo drogowe Gruntar do robót infrastrukturalnych, a następnie produkty do szybkiego wykonywania drobnych prac betonowych.

Lafarge w Polsce kontynuuje inwestycje w innowacyjne rozwiązania dla budownictwa i uruchomił instalację do produkcji suchych mieszanek budowlanych w Zakładzie Nowa Huta w Krakowie. Jako pierwszy został wprowadzony do sprzedaży suchy beton, który po dodaniu wody pozwala uzyskać mieszankę betonową o jakości porównywalnej z tą uzyskiwaną w betoniarni, która trafia następnie na place budowy.

Instalacja jest w pełni zautomatyzowana, obejmuje układ od suszenia kruszyw, przez silosy magazynowe na surowce, system dozowania i ważenia dodatków, mieszalniki po automatyczne linie do pakowania i poletyzowania worków.

Oprócz produkowanego suchego betonu zakład będzie także oferować Gruntar, które jest spoiwem drogowym do robót infrastrukturalnych. Następne będą produkty do szybkiego wykonywania drobnych prac betonowych, a także napraw i renowacji betonowych elementów.

- Inwestycja w Zakładzie w Nowej Hucie to kolejny krok koncernu Lafarge w rozwoju naszej oferty innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla szybszego i bardziej efektywnego budownictwa. To kolejny po Cementowni Kujawy i Małogoszcz inwestycja Lafarge w rozwój zakładów w Polsce. W ciągu ostatnich 26 lat zainwestowaliśmy ponad 3 miliardy złotych w modernizację, innowacje i rozwój naszych zakładów w Polsce- mówi cytowany w komunikacie prezes Lafarge w Polsce Xavier Guesnu.

