Innowacyjne systemy do retencjonowania wody powstają pod skrzydłami NCBR

Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Technologie domowej retencji”, realizowane ze środków europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, wkracza w decydującą fazę. Już wkrótce w domach jednorodzinnych wybranych partnerów zostanie bezpłatnie zainstalowany innowacyjny system do retencjonowania oraz oczyszczania wody deszczowej.

W przedsięwzięciu badawczo-rozwojowym „Technologie domowej retencji” od sierpnia ubiegłego roku czterech wykonawców opracowuje systemy do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej.

Zbliża się czas, aby przetestować najlepsze rozwiązania w konkretnych domach jednorodzinnych.

Inicjatywa NCBR, spójna ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu, pomoże oszczędzać wody głębinowe w Polsce i zmniejszyć rachunki za wodę.

Głównym celem przedsięwzięcia „Technologie domowej retencji” jest opracowanie innowacyjnego systemu do magazynowania i oczyszczania wody deszczowej, który zminimalizuje pobór wody z wodociągu i zastąpi ją wodą deszczową, a także zmniejszy ilość ścieków oddawanych do kanalizacji.

Łapmy cenną deszczówkę

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możliwe będzie zbieranie i gromadzenie wody deszczowej, a następnie jej oczyszczanie, dezynfekowanie oraz mineralizacja. Tak przygotowana woda będzie zastępowała wodę wodociągową m.in. do mycia rąk, korzystania z prysznica, z toalety czy sprzątania. Retencjonowana woda pomoże także zadbać o zieleń w domu i ogrodzie, a jej nadmiar można będzie rozsączać w gruncie. Są nawet rozwiązania, dzięki którym możliwe jest także picie odpowiednio uzdatnionej wody.

Przedsięwzięcie „Technologie domowej retencji” jest realizowane przez NCBR ze wsparciem Funduszy Europejskich (Program Inteligentny Rozwój). Od sierpnia ubiegłego roku czterech wykonawców opracowuje już systemy do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej. To: Ecol Unicon z Gdańska, Irene Katarzyna Gieras z Krakowa, Politechnika Wrocławska i Waterhero z Warszawy.

Etap I, czyli opracowywanie systemów według autorskich rozwiązań, trwa do października 2022 roku. Po przeprowadzonych testach, zaplanowanych na listopad i grudzień 2022 roku, w etapie II (luty 2023 – sierpień 2023) dwaj wybrani wykonawcy, którzy uzyskają najlepsze wyniki w testach, będą instalować te systemy w dwóch wybranych przez NCBR domach jednorodzinnych.

Innowacyjne, ale skalowalne rozwiązania

Jak powinna wyglądać instalacja do domowej retencji, aby była innowacyjna, a zarazem dostępna i skalowalna?

Według Katarzyny Gieras (firma Irene Katarzyna Gieras z Krakowa) nowoczesne technologie domowej retencji powinny wpisywać się w coraz bardziej zyskującą na popularności koncepcję IoT (Internet Rzeczy), zgodnie z którą urządzenia i instalacje domowe mogą się między sobą komunikować.

- Zdalne sterowanie włącznikami światła, kuchenką czy lodówką powszechnie kojarzy się z pojęciem Smart Home. Dopełnieniem inteligentnego domu powinien być inteligentny system retencji, który będzie zarządzany z poziomu aplikacji internetowej. Połączenie nowoczesnych technologii informatycznych i najnowszych osiągnięć techniki z zakresu magazynowania, uzdatniania i recyrkulacji wody pozwala na budowę bardzo zaawansowanego systemu retencji - mówi Katarzyna Gieras.

Domowa retencja - musi być prosta i tania

Podkreśla też, że z uwagi na to, iż problem z niedoborem wody jest coraz bardziej powszechny, trzeba dążyć do stworzenia oferty dostępnej dla jak największego grona potencjalnych użytkowników. Bardzo ważną cechą systemów retencji powinna być więc ich konfigurowalność i skalowalność. Przyszli klienci powinni mieć możliwość wyboru parametrów systemu, np. wielkości zbiorników retencyjnych, a także poszczególnych jego funkcji, takich jak np. recyrkulacja, dzięki czemu będą mogli zdecydować się na system dopasowany do wielkości posesji oraz budżetu przeznaczonego na inwestycję.

- Instalacja domowej retencji przede wszystkim powinna być prosta w swoim działaniu, jak również łatwa i tania w eksploatacji. To te cechy spowodują, że takie rozwiązanie z powodzeniem będzie stosowane zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w większych obiektach, takich jak szkoły, biura czy też zakłady przemysłowe - dodaje dr inż. Szymon Mielczarek, kierownik projektów rozwojowych w Ecol-Unicon.

Jak zaznacza, w rozwiązaniu opracowywanym przez jego firmę postawiono przede wszystkim na prostotę budowy i łatwość eksploatacji układu, co ułatwia skalowalność systemu i jego dostępność dla użytkowników.

- W naszym rozwiązaniu wykorzystujemy zarówno urządzenia z własnego asortymentu, m.in. układy podczyszczające wody opadowe, pompownie, zbiorniki retencyjne, jak również rozwiązania powszechnie dostępne na rynku. Innowacyjność technologii polega zaś na tym, żeby z wykorzystaniem takich urządzeń uzyskać wodę o jakości odpowiedniej do celów mycia, prania, sprzątania, spłukiwania toalet czy też podlewania terenów zielonych - wyjaśnia.

Na czym polega rozwiązanie proponowane przez firmę Irene Katarzyna Gieras?

- Efektem naszych prac projektowych będzie inteligentny system do retencjonowania oraz uzdatniania wody deszczowej i kanalizacyjnej na bazie technologii IoT, który będzie zawierał szereg innowacyjnych rozwiązań, głównie na styku informatyki i elektroniki. Będą również zastosowane najnowsze technologie z dziedziny filtracji, magazynowania oraz ponownego wykorzystania wody - odpowiada Katarzyna Gieras.

Jak tłumaczy, w systemie woda deszczowa będzie uzdatniana do takiej jakości, aby mogła być wykorzystana do mycia, prania i sprzątania. Istotnym założeniem systemu jest recyrkulacja wody, która po uzdatnieniu będzie ponownie wykorzystana do spłukiwania toalety lub podlewania ogrodu, a jej nadmiar będzie odprowadzany do tuneli rozsączających.

System będzie sterowany przez mikrokomputer z interfejsem w postaci aplikacji mobilnej na smartfony lub komputer. Zapewni to optymalne wykorzystanie dostępnej wody, a użytkownik będzie mógł zdecydować o jej pochodzeniu (woda deszczowa, recyrkulowana, wodociągowa), jakości i parametrach podlewania ogrodu.

Ta woda zmniejszy rachunki i... zdrowia doda

Testy systemów, które przejdą do kolejnego etapu przedsięwzięcia, odbędą się w domach jednorodzinnych wybranych przez NCBR w toku postępowania konkursowego, którego celem jest pozyskanie partnerów demonstracji technologii.

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zostaną partnerami w przedsięwzięciu, mogą liczyć na szereg korzyści, wskazuje NCBR. Zamontowanie w udostępnionym budynku nowatorskiego systemu retencjonowania wód opadowych pozwoli na radykalne zmniejszenie opłat za wodę wodociągową oraz za odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Poza zastosowaniami domowymi, taką wodę można spożytkować także do utrzymania zieleni. A podczas upałów, które latem stają się coraz bardziej uciążliwe, magazynowana deszczówka pomoże zwiększyć wilgotność powietrza, przyczyniając się zarazem do lepszego samopoczucia domowników.

Oszczędzanie wód głębinowych jest poważnym wyzwaniem rozwojowym stojącym przed Polską. Korzyści z przedsięwzięcia NCBR będzie można w pełni ocenić wtedy, kiedy prototypowe rozwiązania trafią do masowej produkcji.

Dzięki zastosowanemu wielokrotnemu obiegowi zgromadzonej wody, odpowiednio oczyszczanej na każdym etapie, możliwe będzie całkowite oparcie zużycia wody o wodę deszczową, akcentuje NCBR. Dodatkowo mieszkańcy będą mieli zapewnioną możliwość korzystania z wody wodociągowej, zgodnie z potrzebami czy koniecznością. Nie trzeba się więc martwić o to, co się stanie w przypadku serwisu czy awarii nowo zainstalowanego systemu. Za to podczas suszy, kiedy występują braki w dostawach wody lub awarie sieci wodociągowej, system sprawdzi się jako bezcenny rezerwuar wody użytkowej.

System będzie wyposażony w aplikację mobilną. Poinformuje ona użytkownika m.in. o konieczności opróżnienia zbiorników z uwagi na nadchodzące opady, konieczności oszczędzania wody w związku z prognozowaną suszą itp. lub umożliwi przełączenie w automatyczny tryb zarządzania.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia Technologie domowej retencji znajduje się POD LINKIEM.

