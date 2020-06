Intercor, Stecol i Sinohydro mają kontrakt na Rail Baltica

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w piątek w Białymstoku umowę na modernizację ok. 71 km odcinka Czyżew-Białystok trasy kolejowej Rail Baltica. Koszt inwestycji, którą zrealizuje polsko-chińskie konsorcjum, sięga 3,3 mld zł.

Zawarcie kontraktu poprzedziły wielomiesięczne odwołania i skargi do sądu dotyczące wyniku przetargu, które składali uczestniczy przetargu. Trasa ma być gotowa w 37 miesięcy, licząc od rozpoczęcia prac. Liderem konsorcjum jest polska spółka Intercor, a jej partnerami dwie firmy z grupy PowerChina: Stecol oraz Sinohydro.



- To umowa o najwyższej wartości przy tego typu inwestycji w Polsce - poinformował prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.





Prezes Zarządu @PKP_PLK_SA

Ireneusz Merchel: Dziś podpiszemy największą w historii umowę, wartość kontraktu to 3,3 mld zł. Realizacja #RailBaltica jest jedną z największych w historii inwestycją. Mamy nadzieję, że realizacja umowy będzie przebiegała sprawnie. pic.twitter.com/6kbYX5dZLk — Podlaski Urząd Wojewódzki (@PodlaskiUW) June 26, 2020

Podkreślał w czasie uroczystości, że po modernizacji odcinka Czyżew-Białystok, podróż pociągiem z Białegostoku do Warszawy będzie mogła skrócić się do 1 godziny i 25 minut; z przystankami na stacjach pośrednich - będzie trwała 1 godzinę i 40-45 minut. Na całej tej trasie możliwy bowiem będzie przejazd pociągów osobowych z prędkością do 200 km/h.





Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił tak duża inwestycja daje "setki miejsc pracy w trakcie jej realizacji". "Polskie budowy nie zostały zatrzymane w czasie epidemii koronawirusa" - dodał Adamczyk.

Odcinek Czyżew-Białystok jest ostatnim modernizowanym na trasie kolejowej z Warszawy do Białegostoku; to jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w Podlaskiem. Jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę.