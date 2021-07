Inwestorzy rzucili się na nieruchomości. Wydatki idą w miliardy

W nieruchomości komercyjne w Europie w pierwszym półroczu 2021 roku zainwestowano 125,6 mld euro, czyli o 9 proc. mniej niż rok wcześniej. W Polsce również widoczne są spadki. Wydatki na tym rynku wyniosły w naszym kraju 2 mld euro, podczas gdy rok wcześniej było to 2,9 mld euro. Obserwowany jest jednak znaczący wzrost wolumenu inwestycji - wynika z raportu firmy doradczej CBRE.

Lepiej na rynku biur i hoteli

Nieruchomości wielorodzinne

Na skutek ponownego otwarcia gospodarek przez rządy poszczególnych krajów i powrotu pracowników do biur, inwestycje w sektorze biurowym wzrosły w drugim kwartale 2021 roku o 37 proc., osiągając w Europie (włączając w to Wielką Brytanię) wartość 22 mld euro.Na niektórych głównych rynkach odnotowano w tym okresie znaczące odbicie, w tym w Wielkiej Brytanii (wzrost o 300 proc.), w Hiszpanii (wzrost o 249 proc.) oraz w Niemczech (wzrost o 67 proc.).W Polsce w pierwszym półroczu 2021 roku w nieruchomości biurowe zainwestowano 794 mln euro.Wraz z częściowym zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu na terytorium Europy, sektor hotelowy również zaczął wykazywać oznaki ożywienia. Wartość inwestycji w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku wzrosła w pierwszym półroczu 2021 roku o 9 proc., do poziomu 6,4 mld euro. Wyniki te były napędzane głównie przez Włochy, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy oraz Hiszpanię. W Polsce w hotele zainwestowano 29 mln euro.Czytaj: Murapol mocno rozbudowuje bank ziemi W sektorze nieruchomości mieszkaniowych wartość inwestycji na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wyniosła 28,3 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku oznacza spadek o 26 proc.Inwestorzy nadal wykazują zainteresowanie sektorem nieruchomości wielorodzinnych na wszystkich rynkach Europy. Sektor ten przyciąga coraz więcej światowego kapitału, a inwestorzy poszukują możliwości inwestycji w całe portfele nieruchomości, które pozwoliłby im na uzyskanie efektu skali. W Polsce w ten sektor zainwestowano 11,5 mln euro.Należy tutaj zauważyć, że z uwagi na ich specyfikę, tzw. transakcje „forward purchase” obecne na rynku mieszkaniowym nie są liczone do całkowitego wolumenu - podkreśla CBRE.