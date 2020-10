Inwestycja poprawi odbiór ścieków w Warszawie

Budowa ogólnospławnego kolektora w warszawskiej dzielnicy Ochota została zakończona. Uruchomienie kanału przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu odbioru ścieków z centralnych dzielnic Warszawy.

Ponadto kontrakt obejmował budowę ponad 400-metrowego odcinka kanału ogólnospławnego o średnicy 1,2 m w ul. Korotyńskiego na odcinku od nowopowstałego kolektora zachodniego do ul. Grójeckiej. Świadectwo przejęcia infrastruktury zostało wystawione we wrześniu 2020 roku.Wartość projektu wyniosła 14,6 mln zł netto.– Wyzwaniem przy budowie kolektora na Szczęśliwcach była m.in. struktura i charakter tego terenu. Prace prowadzone były w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowych obiektów infrastruktury komunikacyjnej i rekreacyjnej tej części Warszawy, co wymagało skorzystania ze specjalistycznego sprzętu. Co więcej trasa kolektora przebiega przez grunty, które wymagały odpowiedniego zabezpieczenia, by zapewnić wytrzymałość i stabilność kanału. Został on posadowiony na żelbetowej płycie wspartej na betonowych kolumnach CMC, co pozwoliło przenieść obciążenia związane z budową kolektora na słabonośne partie gruntu, znajdujące się bezpośrednio pod kanałem – wyjaśnił Marcin Idzik, prezes DIM Construction.Budowa kolektora zachodniego w Warszawie to niejedyny projekt, którego generalnym wykonawcą jest IDS-Bud w obszarze budownictwa wodno-kanalizacyjnego. W realizacji pozostaje m.in. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sierpcu; budowa instalacji suszenia osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Rąbczynie koło Ostrowa Wielkopolskiego; rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych, z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji; a także instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu.