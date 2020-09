Inwestycje drogowe, kolejowe, hydrotechniczne nakręcą koniunkturę w budownictwie

Realizacja inwestycji publicznych nie jest celem samym w sobie. Nowa infrastruktura przyciągać ma inwestorów i ułatwiać im prowadzenie biznesu. Inwestycje mogą stać się też szansą na rozwój dla rodzimych firm budowlanych, pod warunkiem jednak, że zamawiający i tzw. otoczenie biznesu im to ułatwią.

Mniejsze, ale ważne

Potencjał na wodzie

- Chcemy pokazać plany na rok 2021, nie tylko te duże, ale także plany obwodnicowe, by wszystkie firmy mogły się do tego przygotować - zapowiada Żuchowski.Jak z kolei przypomina Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, w czerwcu do Krajowego Programu Budowy Dróg „dosypano” 22 mld zł. W kwietniu zostało zatwierdzonych 2400 zadań gminnych i powiatowych za 3,2 mld zł figurujących na liście podstawowej Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast na przełomie kwietnia i maja zatwierdzono ponad 110 zadań, realizowanych przy wsparciu rezerwy subwencji ogólnej (336 mln zł).- Takie odważne decyzje muszą zapadać, pokazywać rzetelność władzy centralnej i to, że inwestycje publiczne są panaceum na sytuację covidową – podkreśla Weber. Jak zwraca uwagę, koronawirus nie zatrzymał polskich inwestycji publicznych, które – jak zapewnił - realizowane są zgodnie z terminami.- Drogi krajowe to tylko 5 procent sieci dróg w Polsce, pozostałą część stanowią drogi samorządowe. Istotne jest więc, byśmy stymulowali równomiernie rozwój poprzez mniejsze inwestycje. Stąd bardzo ważne jest utrzymanie finansowania i pomoc samorządom, bo są one w trudnej sytuacji i trudno im samodzielnie, bez udziału środków publicznych, prowadzić inwestycje - podkreśla Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.Poza przedsięwzięciami w infrastrukturze drogową i kolejowej na rynku inwestycji coraz widoczniejszy jest jeszcze trzeci element – to inwestycje hydrotechniczne, których znaczenie w dobie zmian klimatycznych i działań nakierowanych na przeciwdziałanie skutkom suszy będzie coraz istotniejsze.- To są gigantyczne inwestycje, które my dopiero zaczynamy robić, a to są dziesiątki miliardów złotych przeznaczone na gospodarkę wodną – mówi Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jak podkreśla, potencjał tkwiący w tej kategorii inwestycji dostrzegła już część firm budowlanych, które zaczęły dywersyfikować swoją działalność, by móc wejść na rynek budowli hydrotechnicznych.- Stawiamy na kolej i stawiamy na hydrotechnikę – to są gałęzie gospodarki, które należałoby dofinansować – potwierdza Artur Popko z Budimeksu. Jak wylicza w ubiegłym roku jego firma zainwestowała ponad 120 mln zł w nowy sprzęt kolejowy, w tym roku na ten sam cel przeznaczonych zostanie ponad 20 mln zł.- Dosprzętowiamy się również jeśli idzie o inwestycje hydrotechniczne – dodaje Popko.Beneficjentem prowadzonych inwestycji publicznych będzie też biznes, który za sprawą sieci dróg i kolei zyska możliwość łatwiejszej dystrybucji towarów. Pytanie tylko, czy do grona beneficjentów zaliczać się będą również rodzime spółki budowlane. Ich przedstawiciele podkreślają, że dające 10 proc. PKB budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki, a 70 gr z każdej zainwestowanej w ten segment złotówki wraca do budżetu państwa. Z ich punktu widzenia wnioski są oczywiste. Zamawiający zdają się zresztą podzielać ten punkt widzenia.- Małe i średnie podmioty na tych kontraktach powinny wzrosnąć. Mamy nadzieję, że na polskim rynku wzrosną championi – mówi Tomasz Żuchowski.Od razu jednak wskazuje czynniki, od których spełnienia uzależnia taki wzrost: wprowadzenie certyfikacji firm pozwalającej premiować te solidne i eliminować te, które tych kryteriów nie spełniają, upowszechnienie standaryzacji w warunkach kontraktu i realna diagnoza mocy przerobowych rynku. Zwraca też uwagę na płynność finansową sektora budowlanego.- Piętą Achillesową jest kwestia gwarancji bankowych i postrzegania całego sektora przez rynek inwestycyjny – ocenia Żuchowski.Bardziej optymistycznie oceniają stan rynku przedstawiciele PKP PLK. Prezes Merchel przypomina nie tak dawne czasy, gdy do przetargów o wartości 100 mln zł startowało raptem 5-6 firm.- Obecnie na przetargach wartości kilkuset milionów mamy po kilkanaście ofert, także firm, które przez wiele lat były podwykonawcami. Teraz startują samodzielnie i dobrze realizują kontrakty – mówi Merchel.- Z naszej perspektywy pytanie o opłacalność inwestycji jest bardzo istotne. Realizujemy projekty, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale każdy z nich jest opłacalny, bo nie możemy pozwolić sobie na inwestycje, które nie będą pracowały. Nie budujemy w ciemno, ale pod konkretne zapotrzebowanie. Podobnie ma się rzecz z rurociągami – stwierdził Rafał Miland, wiceprezes zarządu PERN.W tekście wykorzystano cytaty z dyskusji panelowej "Inwestycje publiczne" zorganizowanej w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapis całej sesji – poniżej.