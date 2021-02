Inwestycje infrastrukturalne: branża boi się kumulacji zadań

Wypełnianie "białych plam" na kolei w Polsce trwać będzie jeszcze przez dwie najbliższe perspektywy finansowe UE. Znacznie bardziej zaawansowana jest sieć drogowa - tu inwestycje wymusza wzrastające natężenie ruchu. Ewentualna kumulacja tych zadań może się jednak okazać wyzwaniem dla rynku.

Rosnąca wymiana towarowa Polski z Francją, Holandią, Hiszpanią, Niemcami i Wielką Brytanią wymusza rozwój infrastruktury transportowej.

Zdaniem czołowych zarządców infrastruktury na razie nie ma mowy o ryzyku przewymiarowania inwestycji w tym sektorze. Zwłaszcza na kolei mamy do nadrobienia olbrzymie zaległości.

Przedstawiciele PKP PLK zapewniają, że spółka jest gotowa na realizację nowych projektów za znacznie większe pieniądze aniżeli te, które będzie miała do dyspozycji.

Zarządcy infrastruktury transportowej nie mają wątpliwości – po ustąpieniu pandemii obciążenie dróg i linii kolejowych nie tylko wróci do wcześniejszego natężenia, ale będzie nawet większe. Dlatego też, mimo zeszłorocznego spadku przewozów, nie przewidują żadnych zmian w planowanych przez siebie inwestycjach.

Czy diagnoza, która legła u podstaw decyzji o budowie CPK, nie wymaga korekty za sprawą pandemicznego załamania w przewozach pasażerów i towarów?

- Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie rozwoju infrastruktury, aby te pytania odnosiły się do nas – stwierdza Mikołaj Wild, prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak przekonywał Wild w trakcie debaty "Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej UE", odbywającej się w ramach EEC Trends, w efekcie pandemii Polska straciła „nawis” związany z tym, że decyzja o tej inwestycji została podjęta w roku 2017, a nie w latach 2012-2013, lecz rozwój infrastruktury w naszym kraju nie osiągnął jeszcze tego poziomu, by zastanawiać się nad samą celowością tego przedsięwzięcia. Zdaniem Wilda uzupełnienie sieci kolejowej w Polsce zajmie jeszcze nawet dwie perspektywy unijne.

Podobnie ocenia to Arnold Bresch, członek zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe. Spółka jest gotowa na realizacje nowych projektów za znacznie większe pieniądze aniżeli te, które będzie miała do dyspozycji.

- Ta perspektywa nie będzie tak obfita, aby obsłużyć wszystkie projekty, które będziemy mieli przygotowane - przyznaje Bresch.

- Z naszego punktu widzenia ciągle „gonimy króliczka”, jakim jest wzrastające natężenie ruchu - tak z kolei opisuje sytuację drogowców Tomasz Kwieciński, radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Jak mówi, choć w przypadku dróg „białych plam” jest znacznie mniej, to ze względu na rosnące natężenie ruchu konieczne są zadania uzupełniające.

Kumulacje i presja. Tego trzeba się bać

- Oczekiwania co do infrastruktury będą coraz większe i musimy w to inwestować – uważa Wojciech Trojanowski, członek zarządu spółki Strabag. Zwraca uwagę, że w 2020 r. wzrosła wymiana towarowa Polski z Francją, Holandią, Hiszpanią i Wielką Brytanią, a w przypadku Niemiec Polska stała się piątym partnerem handlowym tego kraju, wyprzedzając Włochy.

Trojanowski podkreśla, że, aby sprostać wyzwaniom związanym z inwestycjami w infrastrukturę, konieczna jest kontynuacja i konsekwencja w realizowaniu programów.

- Najgorsze dla wszystkich są kumulacje, górki i dołki, które powodują dużą presję cenową, konkurencję o te same zasoby oraz presję czasową, związaną z realizacją kontraktów - przestrzega Trojanowski.

Na potencjalne zagrożenie związane z kumulacją zwraca też uwagę Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu spółki Track Tec. Jak wylicza, sumując środki z unijnego budżetu, Funduszu Odbudowy i krajowych programów, okazuje się, że wykonanie inwestycji kolejowych na poziomie 15-17 mld zł rocznie będzie „absolutną koniecznością”.

- Do tej pory było to 9,1 mld zł - zaznacza Krzysztof Niemiec. - Wysiłek i problemy, które mieliśmy do tej pory, były preludium tego, co nas czeka. Myślę, że ta i kolejna perspektywa to będzie okres dużego wysiłku na kolei - prognozuje wiceprezes Track Tec.

Jest miejsce dla PPP. Zwłaszcza w samorządach

Mimo dostępności do znacznych środków UE eksperci liczą, że zamawiający, zwłaszcza ci w samorządach, sięgną także po finansowanie inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

- Przestrzeń do wykorzystania partnera prywatnego jest i wydaje mi się, że ze względu na konkurencyjność oferty, którą partnerzy prywatni mogą zaoferować w najbliższej perspektywie, będzie możliwe realizowanie ich także w formułach konkurencyjnych - przekonuje Tomasz Korczyński, Managing Counsel kierujący praktyką PPP/Infrastruktury kancelarii Dentons. Zwraca przy tym uwagę, że zdecydowana większość inwestycji PPP w Polsce realizowana jest przez samorządy.

- To często niewielkie projekty, ale one dużych graczy mogą interesować, bo jeśli przemnożymy je przez liczbę zamówień, to jest to bardzo interesujące dla partnerów prywatnych - zapewnił Korczyński.

