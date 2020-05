Inwestycje w infrastrukturę sposobem na wyjście z kryzysu

Rozwój infrastruktury powinien być jednym z priorytetów rządu w planie wyjścia z kryzysu – wynika z analizy Instytutu Staszica. Czytamy w niej m.in, że inwestycje publiczne mają stymulować popyt i podobnie jak w przypadku roosveltowskiego New Dealu ochronić Polskę przed skutkami depresji gospodarczej. Ważną rolę w całym procesie pełnić ma rozwój Krajowego Systemu Poboru Opłat, czyli systemu poboru opłat drogowych.

Polska powinna inwestować w rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. Nasze zacofanie może stać się siłą, w momencie mądrze przeprowadzonych inwestycji – uważa Instytut Staszica.

W planach kryzysowych nie powinniśmy liczyć na środki z UE, ale szukać własnych źródeł finansowania wydatków rządowych. W przypadku infrastruktury, władze powinny dążyć do rozszerzenia systemu poboru opłat – w ten sposób finansując rozwój przez pobieranie myta od ciężarówek tranzytowych.

Innymi zaleceniami Instytut Staszica jest reformulacja lokat bankowych w sposób promujący obligacje skarbowe, a także szersze wykorzystanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.



Instytut Staszica w swojej najnowszej analizie wskazuje na wady ekonomii rynkowej i sugeruje oparcie planu wyjścia z zapaści ekonomicznej na działaniach Białego Domu w czasie Wielkiego Kryzysu. Franklin D. Roosevelt oparł swój Nowy Ład (New Deal) na szeroko zakrojonych inwestycjach rządu federalnego w budowę dróg i infrastruktury.



„Mimo tego, iż po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a zwłaszcza po przyznaniu Polsce współorganizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012 ruszyła wreszcie budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu, mamy na tym polu jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Tak naprawdę dysponujemy tylko jedną w pełni ukończoną autostradą – A4, cała Ściana Wschodnia nie doczekała się wciąż tak wyczekiwanych Via Baltica i Via Carpatia, stolica Polski ma w pełni ekspresowe drogowe połączenia jedynie z trzema dużymi miastami – Poznaniem, Białymstokiem i Wrocławiem” – czytamy w analizie Instytutu Staszica.

Jak dodaje Instytut, na realizację czeka wciąż wiele tysięcy kilometrów dróg ekspresowych, bez których trudno marzyć o równomiernym i zrównoważonym rozwoju państwa. Jeszcze większe zapóźnienia dotyczą naszej sieci kolejowej, która do czasu objęcia rządów przez PiS w 2015 roku była przez poprzednie lata raczej zwijana niż rozwijana.



Ważnym punktem podkreślanym w analizie jest uwzględnienie w planowanych inwestycjach niepewności wobec pomocy unijnej w dziedzinie infrastruktury. UE nie przedstawiła jeszcze szczegółów pakietu pomocowego i jego przeznaczenia. Tym samym Instytut nawołuje do poszukiwania własnych środków na realizację planów. Jednym z zaleceń jest rozbudowa i rozszerzenie Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO). Od 3 lat system nie rozwijał się i nie obejmował nowych odcinków dróg, tracąc możliwe wpływy dla Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).



„Alternatywą (do finansowania z środków UE - red.) jest pozyskiwanie znacząco wyższych przychodów z państwowego Krajowego Systemu Poboru Opłat drogowych, z którego środki ustawowo służą budowie i utrzymaniu infrastruktury drogowej. System nie był rozbudowywany od ponad trzech lat mimo rosnącej sieci dróg, które można objąć opłatami, co znacząco uszczupliło przychody państwa. Zamiast zebranych w tym czasie 6 mld zł, kasę państwa mogło zasilić blisko 9 mld zł. Wydaje się, że procedowana obecnie w parlamencie ustawa podporządkowująca KSPO Krajowej Administracji Skarbowej wynika ze zrozumienia rządzących, jak ważnym źródłem finansowania infrastruktury jest istniejący system i jak należy go efektywnie rozwijać. Finansowanie z UE nie będzie trwało wiecznie” – uważa Instytut Staszica.



Środki na realizację polskiego Nowego Ładu powinny być również obligacje Skarbu Państwa, które powinny być oferowane przez banki w zamian za nieefektywne lokaty oraz uwolnienie środków inwestycyjnych z funduszy emerytalnych poprzez dywersyfikację w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.