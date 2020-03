Inwestycje w ramach pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin z pozwoleniem na budowę

Trzy inwestycje prowadzone w ramach pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do 12,5 metra głębokości uzyskały pozwolenie na budowę – poinformowały służby prasowe zachodniopomorskiego wojewody.

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzje zezwalające na budowę dwóch sztucznych wysp na obszarze morskich wód wewnętrznych, przebudowę naturalnych skarp brzegowych oraz budowę stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście - Szczecin na Zalewie Szczecińskim.

- Od wielu lat wyczekiwane pogłębienie toru wodnego Szczecin - Świnoujście to jedna z najważniejszych inwestycji polskiego państwa na Pomorzu Zachodnim, inwestycja strategiczna dla szczecińskiego portu, do którego - po realizacji inwestycji, będą mogły przypływać statki z blisko dwukrotnie większą ilością ładunku, niż aktualnie - powiedział cytowany w informacji służb prasowych Tomasz Hinc.

Umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego podpisano we wrześniu 2018 r.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv. Firmy mają 42 miesiące od podpisania umowy na wykonanie inwestycji.

Dzięki inwestycji maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do ok. 11 metrów (obecnie jest to 9,15 metra). Dzięki temu zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich tzw. odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu.

W zakresie robót znalazło się pogłębienie toru na odcinku 62 km z poszerzeniem do szerokości 100 m w dnie na prostych odcinkach z poszerzeniami na łukach i odcinkach przejściowych, a także wykonanie mijanek. Roboty obejmą również m.in. przebudowę skarp brzegowych bez umocnień, niwelację dna w strefie Świnoujścia, budowę i przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych oraz pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków. W planach jest także budowa nowych pól refulacyjnych - sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim.