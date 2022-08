Irlandzkich potentat materiałów budowlanych szykuje się na podwyżki cen surowców

Irlandzka firma Kingspan w pierwszym półroczu tego uzyskała przychody na poziomie 4 miliardów euro. To jeden z największych irlandzkich producentów materiałów budowlanych, który ostrzega jednocześnie przed znaczącym spadkiem zamówień w porównaniu z rokiem minionym ze względu na spadek koniunktury w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym.

Firma Kingspan, specjalizująca się w produkcji wyrobów izolacyjnych przekazała w komunikacie giełdowym, że planuje przynajmniej na razie utrzymać wyższe ceny sprzedaży wyrobów izolacyjnych, aby zabezpieczyć się przed kolejnymi niespodziewanymi podwyżkami cen surowców. Nawet jeśli może to oznaczać spadek wolumenu sprzedaży.

Irlandzka firma w pierwszym półroczu tego roku miała przychody na poziomie ponad 4 miliardów euro. Niedawno przekazała, że zauważalny jest, w porównaniu z majem i czerwcem roku minionego, spadek zamówień. Podczas telekonferencji z analitykami dyrektor finansowy Geoff Doherty poinformował, że - wolumeny spadły w lipcu i sierpniu o 5-10 procent, ale spodziewa się i tak wzrostu przychodów względem roku minionego o 10 procent z racji wyższych cen.

W całym 2021 roku przychody spółki wyniosły 6,5 miliarda euro, a zysk netto 755 milionów euro.

W ostatnich tygodniach obniżyły się ceny stali i chemikaliów wykorzystywanych do produkcji, co pozwala osiągać minimalnie wyższe, od zakładanych, marże. Ze względu na dużą nieprzewidywalność rynków spółka nie zamierza wprowadzać obniżek cen ponieważ to wprowadza dodatkowe zamieszanie w kontaktach z klientami.

Poza tym mimo spodziewanego spowolnienia gospodarczego nakłady na ocieplanie i izolację termiczną domów będą się utrzymywać, a nawet powinny wzrosnąć, co jest dobrym prognostykiem na kolejne miesiące.

Kingspan ma 198 zakładów produkcyjnych w ponad 70 krajach świata. W Polsce firma obecna jest od ponad 20 lat, w Lipsku produkowane są płyty warstwowe i systemy fasadowe, a od dwóch lat wdrożona jest technologia wytwarzania płyt z rdzeniem z wełny mineralnej.

