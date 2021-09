Izrael: Budynek mieszkalny zawalił się dzień po ewakuacji 36 rodzin

O nie lada szczęściu mogą mówić mieszkańcy osiedla Holon na przedmieściu Tel Awiwu, stolicy Izraela, gdy w niedzielę zawalił się blok, z którego zostali ewakuowani dzień wcześniej z powodu pękających ścian.

Budynek zawalił się samoistnie, co dowodzi jak bliska była katastrofa budowlana podobna do tej, do której doszło w czerwcu na Florydzie, gdy w zawalonym wieżowcu zginęło 98 osób.

Pierwsi ratownicy zostali wezwani do budynku w sobotę, gdy mieszkańcy budynku zgłosili, że słyszeli odgłos wybuchu. Zdjęcia pokazały pęknięcia na ścianach budynku, a policja powiedziała, że lokatorzy nie mogli otworzyć drzwi wejściowych od swoich mieszkań.

Nadzór budowlany podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców z budynku, przed którym zamknięto ulicę.

Budynek przy ulicy Serlin w Holon zawalił się w niedzielę po południu, dobę po ewakuowaniu z niego 36 rodzin. Nikt nie odniósł obrażeń, choć mieszkańcy utracili cały swój dobytek.

