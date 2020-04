J.W. Construction odczuwa negatywny wpływ koronawirusa. Spada sprzedaż mieszkań

J.W. Construction Holding przyznaje, że zamieszanie spowodowane przez koronawirusa odbija się negatywnie na spółce i jej grupie kapitałowej. Już spadła liczba zawieranych umów na sprzedaż lokali, wielu klientów chce przesunięcia terminu zakupu mieszkań. Spółka nie wyklucza wniosków o odstąpienie od zawartych już umów kupna lokali.

Spadek zawieranych umów o 45 proc.

Zmiana terminów zakupu mieszkań

Następny obszar to zawieranie nowych umów o wybudowanie i sprzedaż lokali. Porównując dane za miesiące luty i marzec 2020 r. spółka odnotowała w ramach grupy kapitalowej spadek zawierania umów o około 45 proc., co w ocenie spółki jest spowodowane wpływem epidemii COVID- 19.Zawarcie umowy deweloperskiej wymaga bowiem od nabywcy osobistej wizyty w kancelarii notarialnej, co oznacza dodatkowe ryzyko wizyty w miejscu, gdzie przebywają inni ludzie.Ponadto w przypadku konsumentów stanowiących gros klientów spółki, istnieje obawa o naruszenie wprowadzonego przez władze państwowe zakazu przemieszczania się.- Pomimo podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia ryzyka ewentualnego zarażenia, polegających na zwiększeniu odstępów pomiędzy planowanymi terminami podpisania aktów, każdorazowej dezynfekcji powierzchni po wizycie klientów, obserwujemy zwiększone obawy przed wizytą w kancelarii notarialnej - informuje J.W. Construction Holding.Spółka zaobserwowała, iż około 30 proc. klientów umówionych na wizytę w kancelarii notarialnej, celem zawarcia umowy przenoszącej własność lub deweloperskiej, nie pojawia się na umówiony termin bez podania przyczyny. Spółka wiąże to z epidemią COVID – 19.Czynnikiem, którego oddziaływania na dzień dzisiejszy nie można ocenić jest wpływ na możliwości finansowe i zachowania zakupowe nabywców. W przypadku utraty pracy lub zagrożenia podstawowego źródła ich zarobkowania mogą być zmuszeni powstrzymać swoje plany zakupowe.Spółka odnotowała wpływ wniosków od klientów, którzy posiadają już zawarte umowy na wybudowanie i zakup lokalu, a nie korzystają z kredytów bankowych, dotyczących zmiany bądź przesunięcia terminów uprzednio ustalonych wpłat na poczet ceny zakupu.Wnioski motywowane są sytuacją płynnościową nabywców wywołaną przez COVID-19.J.W. Construction zwraca uwagę, że obecnie są to wnioski o zmianę harmonogramów płatności, lecz w przypadku dalszego długoterminowego utrzymania zamknięcia gospodarki, nie można wykluczyć, iż mogą pojawiać się odstąpienia od już zawartych umów z powodu utraty płynności przez nabywców.Ponadto J.W. Construction informuje, iż podjęto działania zmierzające do ograniczenia możliwości zakażenia pracowników COVID-19 polegające na: zwiększeniu odległości między stanowiskami pracy w biurach, wyposażeniu pracowników w środki dezynfekcji stanowisk pracy i rąk, rękawiczki i maski ochronne, istotnym ograniczeniu dostępu osób z zewnątrz do biur spółki, wprowadzeniu, w większym zakresie, zdalnego kontaktu z podmiotami zewnętrznymi.Jednocześnie spółka informuję iż, w związku ze spełnianiem przesłanek określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych postanowiła wystąpić o przewidziane w art. 15 g przedmiotowej ustawy środki pomocowe na ochronę miejsc pracy.