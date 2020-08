J.W. Construction ze stratą za I półrocze 2020

W I półroczu 2020 roku grupa J.W. Construction Holding osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 68,4 mln zł, co oznacza ich spadek o ok. 60 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wykazując 15,4 mln zł straty netto wobec 1,4 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2019.

Małgorzata Szwarc-Sroka wskazuje ponadto że, w okresie od połowy marca do maja 2020 hotele grupy JWCH były zamknięte, co znalazło swoje odzwierciedlenie, obok nałożenia się cyklów realizacji budów, w wyniku finansowym.-Należy jednak zauważyć, że obiekty hotelowe zachowywały pełną zdolność do podjęcia działalności operacyjnej, która, na nowo, została podjęta od czerwca 2020. W przejściowym okresie, gdy działalność hotelarska była zablokowana, pracownicy w większości przebywali na postojowym, co pozwoliło spółce skorzystać z programów tarczy antykryzysowej, dofinansowania do wynagrodzeń- komentuje Małgorzata Szwarc-Sroka.J.W. Construction Holding poinformowała w raporcie za I półrocze 2020, że pomimo nastawienia głównie na działalność deweloperską, grupa będzie kontynuować dywersyfikację swoich przychodów poprzez udział w segmencie hotelowym i aparthotelowym, w którym osiągała, w ubiegłych latach, powtarzalnie dobre wyniki finansowe.Firma podała ponadto, że konsekwentnie przygotowuje zapowiedzianą wcześniej strategię budowy inwestycji o charakterze biurowo-magazynowym wskazując, że w okolicach Warszawy, pod Radzyminem, powstanie kompleks na około 80 tys. m2.