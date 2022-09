Jacek Sasin ma zlikwidować skrajne ubóstwo mieszkaniowe

Jacek Sasin ma nowe zadanie, polegające na zmniejszeniu skrajnego ubóstwa mieszkaniowego. Chodzi o program zakładający opodatkowanie funduszy kupujących masowo mieszkania na wynajem, przyczyniając się tym do podbijania cen na rynku.

Jak informuje "Dziennika Gazeta Prawna", zespół doradców wicepremiera Jacka Sasina opracował program likwidacji skrajnego ubóstwa mieszkaniowego. Rekomendacje zespołu to wprowadzenie daniny transakcyjnej, quasi-podatku od przychodów z budynków czy wyższej stawki podatku od nieruchomości dla funduszy skupujących mieszkania.

Eksperci do spraw gospodarki, działający pod auspicjami Ministerstwa Aktywów Państwowych, proponują powołanie nowego funduszu celowego do „likwidacji skrajnego ubóstwa mieszkaniowego” – donosi gazetaprawna.pl. Głównym źródłem jego zasilania miałyby być pieniądze zbierane od funduszy kupujących masowo mieszkania na wynajem.

Tego rodzaju inwestorzy są w stanie w krótkim czasie kupić kilka czy kilkanaście mieszkań i w ten sposób przyczyniają się do podbijania cen na rynku. Obecnie w projektach typu private rented sector w sektorze prywatnego wynajmu znajduje się ok. 30 tys. mieszkań, którymi dysponują fundusze.

Resort wicepremiera Sasina pracuje już nad przygotowaniem trzech rodzajów danin, którymi byłyby obłożone fundusze kupujące mieszkania na wynajem. Chodzi m.in. o daninę transakcyjną na wzór Irlandii. Danina wynosi ok. 10 proc. w sytuacji, gdy zostanie zakupionych co najmniej 10 nieruchomości w ciągu roku.

Drugie rozwiązanie to quasi-podatek od przychodów z budynków. Mechanizm jego poboru byłby analogiczny do obecnie istniejącego podatku od przychodów z budynków (podatku minimalnego), stawka mogłaby być jednak wyższa. Trzecia z rekomendacji to wyższa stawka podatku od nieruchomości.

Jak podaje gazetaprawna.pl, wstępnie planuje się objęcie nowymi opłatami podmiotów dysponujących nie mniej niż pięcioma mieszkaniami pod wynajem. Zmiany miałyby odnosić się do nowych transakcji.

