Jacek Sasin na czele połączonego resortu infrastruktury i aktywów państwowych?

Głównym celem powakacyjnej rekonstrukcji rządu jest jego radykalne odchudzenie. Liczba ministerstw może zmniejszyć się nawet o połowę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wśród zlikwidowanych resortów ma znaleźć się Ministerstwo Infrastruktury, a większa część jego zadań ma trafić pod skrzydła Jacka Sasina w resorcie aktywów państwowych.

Dziś ministerstwo wicepremiera ma w swoim portfelu ponad 200 firm, w tym m.in. spółki z grupy PKP i PKS-y. Tyle że budowa dróg, czy inwestycje na torach to działka ministra Andrzeja Adamczyka.Podobnie jest z Centralnym Portem Komunikacyjnym, za którego budowę odpowiada wprawdzie wiceminister infrastruktury Marcin Horała (teoretycznie podwładny Adamczyka), ale już samą spółkę CPK nadzoruje Jacek Sasin.To miałoby się zmienić. Firmy z branży transportowej i budowa dróg oraz kolei miałaby się znaleźć w jednym miejscu. Wszystko po to, by "usprawnić zarządzanie" tym strategicznym obszarem.A właśnie chęć lepszego zarządzania ma stać za ideą jesiennej rekonstrukcji rządu.Ministerstwo Aktywów Państwowych już dziś jest duże. Razem z drogami i kolejami będzie ogromne. A trzeba pamiętać, że wicepremier Sasin ma pod sobą też np. górnictwo.Wprawdzie z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że ten obszar może trafić do Ministerstwa Klimatu, ale to nie jest pewne. - To gorący kartofel. Nikt nie pali się, by wziąć go w ręce – mówi Onetowi rozmówca z PiS.Sama infrastruktura już kiedyś była częścią superministerstwa. Taki eksperyment postanowił przeprowadzić Donald Tusk, który stworzył dla Elżbiety Bieńkowskiej potężne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. PiS po przejęciu władzy w 2015 r. na nowo podzielił resort.Pojawia się też wariant połączenia działki infrastrukturalnej z Ministerstwem Gospodarki Morskiej. Tym drugim kieruje Marek Gróbarczyk i jest to jedno z najmniejszych ministerstw. Sens jego istnienia jest podważany przez wielu ekspertów od 2015 r., czyli jego ponownej reaktywacji. Nie wiadomo, czy na czele połączonych resortów infrastruktury i gospodarki morskiej stałby nadal Andrzej Adamczyk - informuje Onet.- Do końca sierpnia miały być rozstrzygnięte sprawy programowe. Nic takiego nie nastąpiło. To się odwlecze o kilka tygodni, na pewno – mówi Onetowi polityk Zjednoczonej Prawicy.