Japończycy mają duże szans na doradcą strategicznego CPK

Prowadzimy zaawansowane rozmowy ze stroną japońską, jest duża szansa, że lotnisko Narita w Tokio będzie doradcą strategicznym przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - ocenił w środę wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Wiceszef resortu infrastruktury, pytany na antenie TVP1, jaki będzie wkład Japończyków w budowę CPK odpowiedział: "W tym momencie wybieramy doradcę strategicznego dla lotniska, czyli jedno z wiodących światowych lotnisk, które pomoże przygotować tzw. master plan dla lotnika". Dodał, że rozmowy ze stroną japońską są zaawansowane.

"Jednym z dwóch, trzech liderów jest lotnisko Narita w Tokio, więc jest duża szansa, że będzie tym doradcą strategicznym" - ocenił.

Horała mówił, że Japończycy mają ogromne doświadczenia w kolejach dużych prędkości. "Shinkansen jest uważany za prawdopodobnie najlepszą na świecie, najlepiej funkcjonującą kolej dużych prędkości" - wskazał. Podkreślił, że nasz system kolei dużych prędkości, który powstanie w ramach projektu CPK, nie może być oderwany od reszty systemu kolejowego. "Występuje pewna niekompatybilność, ale będziemy nad tym pracować, żeby to rozwiązać" - zapewnił. Przypomniał, że koleje francuskie SNCF, do których należą m.in. pociągi TGV, będą doradzać Polsce w sprawie standardów technicznych szybkich kolei.

Horała przypomniał, że aby pierwsze połączenie mogło być zrealizowane z CPK pod koniec 2027 r. "konieczna jest w tym roku na pewno zmiana ustawy o CPK, uchwalenie programu rządowego". "Pracuję nad tym, na pewno takie projekty przedstawię"- podkreślił. Dodał, że aby otwarcie lotniska było pod koniec 2027 roku, to jednym z warunków "jest realne rozpoczęcie budowy w roku 2023 najdalej".

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.