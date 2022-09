Jedna z najbardziej ruchliwych tras w Polsce idzie do remontu

W poniedziałek, 26 września, rozpocznie się remont ekspresowej trasy S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami - poinformował w czwartek katowicki oddział GDDKiA.

Trasa S86 między Sosnowcem i Katowicami to jedna z najbardziej obciążonych dróg w Polsce. W trakcie doby przejeżdża nią średnio niemal 113 tysięcy pojazdów.

Drogowcy na tym odcinku pojawią się już w piątek, 23 września. W czasie trwania remontu będzie on częściowo zamknięty.



Zakończenie prac powinno nastąpić do 15 listopada br.

GDDKiA: Z istniejących czterech pasów ruchu, czynne będą tylko dwa

O rozpoczynającym się 26 września remoncie informują kierowców tablice zmiennej treści, ustawione przy DK86. W środę pojawiły się tablice informujące o rekomendowanych objazdach. Zlokalizowano je na węzłach drogi ekspresowej S1 w Podwarpiu oraz Dąbrowa Górnicza Sulno i DK86 Murckowska w Katowicach.

Drogowcy na S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami pojawią się już w piątek, 23 września, po południu.

"Wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu, która poprzedzi poniedziałkowe rozpoczęcie frezowania prawego i środkowego pasa jezdni w kierunku Katowic. Najpierw zmianie ulegnie oznakowanie poziome. Wyznaczymy dwa pasy ruchu. Dostępna szerokość jezdni pozwolili na utworzenie lewego pasa ruchu o szerokości 2,75 m i prawego o szerokości 3 m. Włączenia do drogi ekspresowej będą odbywać się z wykorzystaniem linii zatrzymania oraz znaku STOP" - czytamy w komunikacie Dyrekcji.

GDDKiA wyjaśnia, że ta część prac potrwa do poniedziałku, kiedy to oznakowanie poziome zostanie uzupełnione o pionowe. Wtedy też wprowadzony zostanie zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe i autobusy. Dopuszczalną prędkość ograniczona będzie do 60 km/godz. Następnie rozpocznie się usuwanie zużytej nawierzchni jezdni. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, frezowanie będzie odbywać się w dzień i w nocy. Tam, gdzie okaże się to zasadne, sfrezowana zostanie również warstwa wiążąca nawierzchni. Równocześnie w miejsce sfrezowanej nawierzchni wbudowywana będzie nowa mieszanka kruszywa i asfaltu.

"Wykonawca do realizacji robót asfaltowych zabezpieczył dwa zespoły pracowników do układania warstw, wraz z kompletem walców oraz sprzętu pomocniczego. Taka organizacja placu budowy zapewni optymalne przeprowadzenie remontu. Ten zakres robót powinien zakończyć się do piątku, kiedy to frezowanie rozpocznie się na jezdni w kierunku Sosnowca. Poprzedzi to zmiana organizacji ruchu, którą rozpoczniemy 28 września (środa)" - podano w komunikacie.

Jak wyjaśnia GDDKiA, remont pasów lewych i środkowych na obu jezdniach powinien zostać zrealizowany do połowy października. Po zakończeniu tego etapu robót ruch zostanie przeniesiony na wyremontowane pasy jezdni, a następnie rozpocznie się remont pasa prawego i awaryjnego. W tym etapie użytkownicy drogi również będą mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdym z kierunków. Szerokość pasa lewego będzie wynosiła 3,5 m, a środkowego 3,25 m.

Przewiduje się, że zakończenie remontu tego odcinka powinno nastąpić do 15 listopada br.

Wiek remontowanej nawierzchni S86 w zależności od odcinka wynosi 13 i 14 lat

Przy wyborze odcinków do remontów, oprócz wyników kampanii pomiarowej, brane jest również pod uwagę natężenie ruchu na drodze oraz wiek nawierzchni. Zabiegi remontowe na drodze ekspresowej pomiędzy Sosnowcem a Katowicami wykonywano w latach 2008 i 2009. Standardem w GDDKiA jest, że na autostradach i drogach ekspresowych planuje się wykonanie zabiegów odświeżających po co najmniej 10 latach. Wiek remontowanej nawierzchni S86 w zależności od odcinka wynosi 13 i 14 lat.

Średni dobowy ruch pojazdów na tym odcinku drogi ekspresowej wynosi 112 736 i jest najwyższy w województwie śląskim. Jednym z głównych powodów remontu tej drogi jest niezadowalający stan właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni.

