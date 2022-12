Jedna z najpopularniejszych dróg krajowych zostanie rozbudowana

Minister Infrastruktury zatwierdził rozbudowy drogi krajowej nr 28 Zator - Wadowice. Odcinek ten jest bardzo popularny, bo prowadzi m.in. do parku rozrywki Energylandia.

Inwestycja będzie realizowana w województwie małopolskim, w powiatach oświęcimskim i wadowickim, w gminach Zator, Tomice i Wadowice. Obejmuje rozbudowę odcinka DK28 o długości 11,7 km od km od końca obwodnicy Zatora, realizowanej w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, do Wadowic.

W ramach inwestycji wzmocniona zostanie nawierzchnia drogi, ponadto zadanie obejmuje wykonanie zatok autobusowych, chodników, przebudowy skrzyżowań, a także przebudowy obiektów inżynierskich i infrastruktury towarzyszącej. Przewiduje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2029-2030.

- Droga krajowa nr 28 to kluczowy dla Małopolski i Podkarpacia ciąg komunikacyjny, dlatego w sposób kompleksowy podchodzimy do jej unowocześnienia. Trasa ta zostanie gruntownie przebudowana tak, aby była bezpieczna i dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Powstaną też obwodnice wielu miejscowości, których mieszkańcy odpoczną od zatorów tworzących się w ciągu krajowej 28 - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

DK28, zwana trasą karpacką, prowadzi od drogi krajowej nr 44 w Zatorze do granicy państwa w Medyce. Odcinki Siepietnica - Trzcinica i Przemyśl - Medyka zostały już dostosowane do wymaganych parametrów technicznych. Zrealizowany została ponadto I etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28.

Na pozostałych odcinkach zaplanowano wykonanie kolejnych obwodnic: Zatora, Wadowic, Makowa Podhalańskiego, Limanowej, Nowego Sącza, Miejsca Piastowego, Sanoka (II etap) oraz Przemyśla. Planowana jest także przebudowa odcinka Nowy Sącz - granica województwa małopolskiego i podkarpackiego.

