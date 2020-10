Jedyny taki ranking. Oto 40 największych firm budowlanych w Polsce

Od ponad 400 mln zł do blisko 7,6 mld zł - przychodami w takim przedziale legitymują się firmy, które znalazły się na liście 40 największych podmiotów na polskim rynku budowlanym. Portal WNP.PL - jako jedyny - publikuje ranking, który przygotowała firma badawcza Spectis.

1. Grupa Budimex - 7,570 mld zł (+2 proc. w stosunku do 2018 r.)

2. Grupa Strabag - 4,607 mld zł (+11 proc.)

3. Porr SA - 2,332 mld zł (-15 proc.)

4. Grupa Erbud - 2,313 mld zł (-1 proc.)

5. Skanska SA - 2,067 mld zł (-31 proc.)

6. Grupa Unibep - 1,660 mld zł (0 proc.)

7. Warbud SA - 1,641 mld zł (+6 proc.)

8. Grupa Torpol - 1,604 mld zł (+5 proc.)

9. Grupa Polimex Mostostal - 1,589 mld zł (-3 proc.)

10. Grupa Trakcja PRKiI - 1,441 mld zł (-8 proc.)

11. Grupa Mostostal Warszawa - 1,270 (+25 proc.)

12. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. - 1,103 mld zł (-15 proc.)

13. Grupa ZUE - 996 mln zł (+20 proc.)

14. Goldbeck sp. z o.o. - 980 mln zł*

15. Grupa Mirbud - 949 mln zł (-17 proc.)

16. Polaqua sp. z o.o. - 808 mln zł (+26 proc.)

17. Mota-Engil Central Europe SA - 802 mln zł (-5 proc.)

18. Hochtief Polska SA - 800 mln zł (+9 proc.)

19. Grupa Gulermak - 793 mln zł (+95 proc.)

20. IDS-Bud - 781 mln zł (+17 proc.)

21. Kajima Poland sp. z o.o. - 775 mln zł (-16 proc.)

22. Grupa Dekpol - 772 mln zł (-8 proc.)

23. Eurovia Polska SA - 766 mln zł (-21 proc.)

24. Adamietz sp. z o.o. - 706 mln zł (+37 proc.)

25. Bremer sp. z o.o. – 625 mln zł (-4 proc.)

26. Trasko-Invest sp. z o.o. - 607 mln zł (-16 proc.)

27. Grupa Mostostal Zabrze - 601 mln zł (-2 proc.)

28. HB Reavis Construction PL sp. z o.o. - 584 mln zł (+103 proc.)

29. Robyg Construction sp. z o.o. - 577 mln zł (+12 proc.)

30. Depenbrock Polska sp. z o.o. sp. k. - 573 mln zł (-38 proc.)

31. Astaldi SpA SA oddział w Polsce - 562 mln zł (-68 proc.)

32. Grupa Aldesa - 558 mln zł (+24 proc.)

33. CFE Polska sp. z o.o. - 495 mln zł (+30 proc.)

34. Partner SA - 481 mln zł (+12 proc.)

35. Atlas Ward Polska sp. z o.o. - 477 mln zł (+86 proc.)

36. Fuste Polska sp. z o.o. - 473 mln zł (+4 proc.)

37. Takenaka Europe GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce - 453 mln zł (+52 proc.)

38. Grupa Instal Kraków - 442 mln zł (-9 proc.)

39. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe - 410 mln zł (+5 proc.)

40. Colas Polska sp. z o.o. - 404 mln zł (+60 proc.)

W raporcie pojawiają się natomiast firmy budowlane prowadzące jednocześnie działalność deweloperską bądź podmioty budowlane wchodzące w skład grup deweloperskich.Poniżej prezentujemy dokładną listę największych firm budowlanych w Polsce według przychodów ze sprzedaży za 2019 r. (w stosunku do 2018 r.).To od wielu lat największa grupa budowlana w Polsce. Specjalizuje się w budownictwie drogowym, kolejowym, energetycznym, przemysłowym i kubaturowym. Spółka podkreśla, że buduje co czwarty kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce. Od 2000 r. większościowym akcjonariuszem Budimeksu jest hiszpański Ferrovial - jeden z największych europejskich koncernów budowlano-usługowych.Największy austriacki koncern budowlany. W Polsce jest obecny od końca lat 80. ubiegłego wieku, a dokładnie od 1987 r., gdy zaangażował się w budowę hotelu Marriott w Warszawie. Grupa należy do głównych wykonawców inwestycji drogowych i kolejowych, a także kubaturowych.Druga co do wielkości austriacka grupa budowlana. Jej spółka zależna w Polsce należy do największych, które wchodzą w skład koncernu. Porr w Polsce jest jedną z największych firm w branży i specjalizuje się budownictwie drogowym, kolejowym, hydrotechnicznym i kubaturowym.Spółkę założył w 1990 r. Dariusz Grzeszczak, obecny prezes, wraz z ojcem Erykiem Janem Grzeszczakiem. Przez pierwsze 10 lat istnienia firma działała na rynku niemieckim, a następnie zaczęła się dynamicznie rozwijać także w Polsce. W 2003 roku strategicznym inwestorem Erbudu została niemiecka spółka Wolff & Müller, która ma 32,4 proc. akcji. Erbud specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, przemysłowym, drogowym oraz inżynieryjnym.Szwedzki koncern budowlany należy do największych w Europie, a jeszcze w 2015 r. był największym podmiotem w Polsce. Strategia mocnego wejścia na rynki lokalne okazała się jednak zgubna dla rentowności firmy. Po przeprowadzonej restrukturyzacji działalności budowlanej Skanski w Polsce - po zakończeniu zwolnień grupowych i sprzedaży zbędnych aktywów - ograniczono aktywność spółki do największych polskich aglomeracji, w których grupa działa również jako deweloper.Unibep specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, drogowo-mostowym, a także w działalności deweloperskiej. Ponadto grupa działa w segmencie budownictwa modułowego oraz jest jedną z najbardziej aktywnych polskich firm na rynkach zagranicznych, m.in. w Norwegii, Szwecji oraz na Ukrainie i Białorusi.Założona przez Włodzimierza Włodarczyka spółka należy do francuskiego Vinci - największego koncernu budowlanego w Europie. Firmę spotkamy przede wszystkim na biurowych, przemysłowych i drogowych placach budów.Jeden z największych podmiotów na rynku budownictwa kolejowego. Trwająca od kilku lat koniunktura na rynku krajowym pozwoliła grupie na dołączenie do grona największych firm budowlanych w Polsce, w tym na wyprzedzenie swojego dawnego właściciela, czyli grupy Polimex Mostostal. Obecnie głównym akcjonariuszem (38 proc.) Torpolu jest kontrolowane przez rząd Towarzystwo Finansowe Silesia.Ostatnia dekada to dla spółki czas wysokich lotów, ale i też twarde lądowanie i widmo upadku, któremu zapobiegła pomoc ze strony państwa. Grupa, kontrolowana obecnie przez największe polskie koncerny energetyczne, skupia się na budownictwie przemysłowym, energetycznym oraz paliwowym.Grupa, której głównym udziałowcem (33 proc.) jest hiszpańska Comsa, należy do wiodących wykonawców na rynku budownictwa drogowego i kolejowego. Nie tylko w Polsce, ale też - dzięki spółkom zależnym - w krajach nadbałtyckich. W ostatnich latach firma przeżywała trudności finansowe związane z nierentownymi kontraktami. W restrukturyzację spółki zaangażowała się rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu, która stała się również stała się znaczącym (ok. 19 proc.) akcjonariuszem Trakcji SA (tak od końca lipca tego roku brzmi rejestrowa nazwa firmy).W minionych latach grupa zmagała się ze spadkiem przychodów i rentowności. Dywersyfikacja portfela zamówień i selektywne podejście do kontraktów pozwoliło jej wrócić na ścieżkę wzrostu. W skład grupy, której większościowym akcjonariuszem jest hiszpański koncern Acciona, wchodzą jeszcze m.in. giełdowy Mostostal Płock, a także Mostostal Kielce oraz AMK Kraków.Ostanie lata przyniosły firmie dynamiczny rozwój. Z roli podwykonawcy firma przesunęła się do grona kluczowych wykonawców inwestycji drogowych i kolejowych. Choć miniony rok przyniósł spółce spadek przychodów, to podpisywane w ostatnich kwartałach duże kontrakty dla GDDKiA i PKP PLK mogą odwrócić ten trend.Grupa specjalizuje się w budowie infrastruktury kolejowej, miejskiej i energetycznej. W jej skład wchodzi też spółka projektowa BPK Poznań oraz handlowa Railway gft Polska. Właścicielem ponad 62 proc. akcji ZUE jest prezes spółki Wiesław Nowak.*W tym przypadku brak jeszcze dostępnych pełnych danych finansowych za 2019 r., stąd podajemy kwotę przychodów za 2018 r. Można jednak oczekiwać, że wywodząca się z Niemiec grupa, specjalizująca się w generalnym wykonawstwie inwestycji przemysłowych, magazynowych i centrów handlowych, odnotowała co najmniej nie gorsze wyniki w realiach trwającego boomu w budownictwie obiektów magazynowo-przemysłowych.Firma założona przez prezesa Jerzego Mirgosa, który posiada prawie 45 proc. jej akcji. Grupa jest beneficjentem hossy na rynku magazynowym oraz deweloperskim. Ostatnie lata to także dynamiczny rozwój grupy na w sektorze budownictwa drogowego. Ubiegłoroczny spadek przychodów to efekt zakończenia dużych kontraktów drogowych, ale jednocześnie Mirbud ma w portfelu nowe zlecenia z tego sektora, których realizacja zaczyna się właśnie rozpędzać.Firma należy do grona największych wykonawców inwestycji dla GDDKiA. Założycielem spółki był Marek Stefański, który większościowy pakiet sprzedał za 351 mln zł w 2009 r. - u progu poprzedniego boomu budowlanego w Polsce. Nabywcą wyspecjalizowanej w budownictwie drogowo-inżynieryjnym firmy został hiszpański Dragados, wchodzący w skład koncernu ACS. Pozostałe udziały Stefański sprzedał w 2013 r. w ramach wezwania ogłoszonego przez Dragados wezwania.Największa portugalska grupa budowlana w Polsce jest obecna od ponad 20 lat, głównie jako wykonawca inwestycji drogowych i kubaturowych. Ponadto prowadzi również działalność deweloperską.Wywodząca się z Niemiec grupa Hochtief jest częścią hiszpańskiego ACS - drugiego co do wielkości koncernu budowlanego w Europie. Firma śmiało sobie poczyna w budownictwie kubaturowym i przemysłowym, a koniunktura w tych sektorach przełożyła się na rosnące wyniki spółki.Jedna z największych grup budowlanych w Turcji, która aktywnie działa również na rynkach eksportowych. Duży wzrost przychodów firmy to m.in. efekt zaangażowania w takie inwestycje jak rozbudowa warszawskiego metra czy budowa odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy wraz nowym mostem przez Wisłę.Jego właścicielem jest Marek Stefański, czyli były właściciel oraz założyciel spółki Pol-Aqua (czyli wyżej wymienionej firmy Polaqua). IDS-Bud, który powstał w 2013 r., dzięki odpowiednio dobieranym partnerom konsorcjalnym oraz referencjom spółka szybko zaczęła odnosić poważne sukcesy. Ostatnie miesiące przyniosły firmie problemy z zerwanymi kontraktami na budowę dwóch odcinków drogi S7 dla GDDKiA. Jednocześnie firma odnosi sukcesy jako wykonawca robót m.in. PSE, PERN, Gaz-Systemu czy PKN Orlen.Jedna z największych japońskich firm budowlano-deweloperskich, mocno aktywna też na rynkach zagranicznych. Od kilkunastu lat działa też firma Kajima Poland, która ma w dorobku dużą liczbę obiektów biurowych, handlowych czy przemysłowo-logistycznych. Firma często pracuje m.in. dla japońskich firm inwestujących w Polsce.Dekpol specjalizuje się m.in. w produkcji konstrukcji stalowych, osprzętu do maszyn budowlanych, generalnym wykonawstwie oraz działalności deweloperskiej. Prezes spółki Mariusz Tuchlin posiada 77 proc. proc. akcji giełdowej firmy.Spółka, podobnie jak Warbud, należy do francuskiej grupy Vinci. Firma skupia się na działalności w sektorze budownictwa drogowego.Firma zajmuje się generalnym wykonawstwem w budownictwie ogólnym i specjalistycznym, a także m.in. projektowaniem obiektów przemysłowych oraz wytwarzaniem konstrukcji stalowych.Wywodząca się z Niemiec firma specjalizuje się w obiektach dla sektorów przemysłu i handlu. Wśród jej klientów są też m.in. deweloperzy biurowi i logistyczni.Firma jest przede wszystkim wykonawcą hal stalowych oraz innych obiektów w segmencie budownictwa ogólnego i przemysłowego - również na rynku rosyjskim, białoruskim i ukraińskim.Jego głównym akcjonariuszem jest Krzysztof Jędrzejewski (33 proc.). Grupa specjalizuje się przede wszystkim w budownictwie przemysłowym i energetycznym, a także produkcji konstrukcji stalowych. Po kilku latach restrukturyzacji obecnie Mostostal cieszy się stabilnością.Wywodząca się ze Słowacji spółka HB Reavis to jeden z największych deweloperów nieruchomości komercyjnych w regionie - od wielu lat aktywny również w Polsce. Obecnie realizuje m.in. projekt Varso Tower w Warszawie, który ma być najwyższym budynkiem na terenie Unii Europejskiej (310 m wraz iglicą). Nie dziwi zatem ogromy wzrost budowlanego ramienia deweloperskiej grupy w Polsce.W ubiegłym roku Robyg sprzedał ponad 2,5 tys. mieszkań, co dało deweloperowi trzecią pozycję w Polsce. Dobra koniunktura w budownictwie mieszkaniowym sprawiła, że wykonawczej spółce dewelopera pracy nie brakowało.Wywodząca się z Niemiec grupa specjalizuje się przede wszystkim w projektowaniu oraz budowie hal i magazynów. Od kilku lat rynek obiektów magazynowo-przemysłowych bije kolejne historyczne rekordy, ale ubiegły rok był dla firmy znacznie słabszy pod względem przychodów od 2018 r.W przeszłości druga co do wielkości włoska firmy budowlana, a także ważny gracz na polskim rynku budownictwa infrastrukturalnego. Przed upadłością uchroniło ją ratunek ze strony głównego rywala, czyli Salini (obecnie WeBuild). W Polsce Astaldi zeszło z kontraktów kolejowych, ale wciąż buduje m.in. tunelowe odcinki Zakopianki i Południowej Obwodnicy Warszawy.Wywodząca się z Hiszpanii grupa jest aktywna przede wszystkim w drogownictwie, a także budownictwie kubaturowym, farm wiatrowych i przemysłowym. W przeszłości była też znaczącym wykonawcą inwestycji w sektorze sieci energetycznych.Największa belgijska firma budowlana ma bardzo szerokie spektrum działania, ale w Polsce działa przede wszystkim jako wykonawca inwestycji biurowych, handlowych i przemysłowych.Budowlane ramię deweloperskiej grupy Murapol, która od wielu lat plasuje się w czołówce największych graczy na rynku. W 2019 r. spółka podpisała umowy sprzedaży blisko 3,7 tys. mieszkań.Spółka wywodzi się z międzynarodowego holdingu Atlas Ward International, a w Polsce działa od końcówki lat 90. ubiegłego wieku. Firma specjalizujemy się w budowie m.in. obiektów produkcyjnych i magazynowych, handlowo-usługowych i biurowych.Firma wywodzi się z Portugalii i specjalizuje się inwestycjach przemysłowych, biurowych i handlowych. Zwłaszcza te ostatnie mają duże znaczenie, bo firma często pracuje dla portugalskiej grupy Jeronimo Martins, czy właściciela sieci Biedronka.Firma wywodzi się z Japonii i szczyci się tradycjami sięgającymi 400 lat wstecz. Od ponad 45 lat grupa jest aktywna w Europie jako generalny wykonawca. W Polsce spółka realizuje przede wszystkim obiekty magazynowo-przemysłowe.Giełdowa spółka działa w dwóch głównych sektorach - deweloperskim oraz budownictwie przemysłowo-energetycznym. Głównym akcjonariuszem jest prezes Piotr Juszczyk (9,7 proc. w kapitale zakładowym i 29,9 proc. w głosach na walnym zgromadzeniu firmy).Jedna z wykonawczych spółek zależnych PKP Polskich Linii Kolejowych. Firma z Gdańska w obecnej postaci działa od 20 lat, gdy doszło do połączenia Zakładu Maszyn Torowych oraz Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych.Wyspecjalizowana w budownictwie drogowym grupa Colas jest aktywna w Polsce od 1997 r. Wywodząca się z Francji grupa Colas należy do Bouygues - jednego z największych koncernów budowlano-usługowych w Europie. Na początku 2019 r. Colas przejął od będącej w restrukturyzacji Skanski jedenaście wytwórni mas bitumicznych, w czym można m.in. upatrywać powodów ubiegłorocznego wzrostu.