Jes pozwolenie na budowę kolejnego odcinka Rail Baltica

Wojewoda podlaski wydał pozwolenie na budowę ok. 16 km trasy kolejowej Rail Baltica, obejmujące teren podbiałostockich gmin Turośń Kościelna, Choroszcz i Łapy - poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki. To kolejna w ostatnim czasie taka decyzja; lipcowa dotyczyła 6,5 km trasy.

Tym razem chodzi o 16 km trasy kolejowej od Łap do granic Białegostoku. W ramach tej inwestycji przebudowany zostanie szlak w taki sposób, by możliwa była tam jazda z prędkością do 200 km/h w przypadku pociągów osobowych oraz 160 km/h - w przypadku towarowych; wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe będą bezkolizyjne, zaplanowano m.in. trzy nowe mosty kolejowe.

"Mam nadzieję, że dzięki tej decyzji, już kolejnej, ten etap realizacji tej inwestycji będzie mógł być rozwijany" - mówił wojewoda Bohdan Paszkowski, cytowany w komunikacie urzędu. Wydane pozwolenie jest siódmym; brakuje jeszcze trzech takich odrębnych decyzji, które mają być wydane w najbliższych miesiącach.

Odcinek Czyżew-Białystok Rail Baltica, którego dotyczą te pozwolenia, to jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w województwie podlaskim. To ostatni odcinek modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok. Wykonawcą jest wybrane w przetargu polsko-chińskie konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (lider), Stecol Corporation oraz Sinohydro Corporation Limited. Wartość inwestycji, to 3,3 mld zł.

W czerwcu inwestor - PKP PLK SA - podpisał z tym konsorcjum umowę na tę modernizację. Prace mają potrwać 37 miesięcy od momentu ich rozpoczęcia. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel informował przy podpisaniu tej umowy, że jest to umowa o najwyższej wartości przy tego typu inwestycjach w Polsce. Mówił też, że odcinek Czyżew-Białystok będzie gotowy do eksploatacji w lipcu 2023 r.

PKP PLK podawało też wcześniej, że po modernizacji odcinka Czyżew-Białystok, podróż pociągiem z Białegostoku do Warszawy będzie mogła skrócić się do 1 godziny i 25 minut; z przystankami na stacjach pośrednich będzie trwała 1 godzinę i 40-45 minut.

Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę.