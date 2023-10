Potrzebujemy więcej zamówień - mówi w rozmowie z WNP.PL Dariusz Blocher, prezes Unibepu.

Bolączką branży budowlanej jest mała liczba zamówień pojawiających się na rynku zarówno publicznym, jak i prywatnym, co skutkuje kurczeniem się portfeli - uważa prezes Unibepu.

Jeżeli Ukraina zaproponuje dobre warunki prowadzenia biznesu, większość firm budowlanych w Polsce będzie tam przesuwała swoją działalność - dodaje Dariusz Blocher.

W rozmowie z WNP.PL Dariusz Blocher wyjaśnia, jakiego typu inwestycje najbardziej interesują Unibep.

Branża budowlana domaga się waloryzacji kontraktów. Jakie są tu pana przewidywania - zwłaszcza dotyczące sektora publicznego?

- Jeżeli chodzi o zmianę, o którą apelujemy, to formalnej decyzji rządu nie ma. Była propozycja zmiany wysokości budżetu Krajowego Programu Drogowego do 2030 r. o 2,6 mld zł. Zakładaliśmy, że to pójdzie na indeksację i takie też były deklaracje, ale chyba ze względów wyborczych nie udało się tego zrealizować.

Dlatego w kontraktach nie mamy jeszcze zmiany limitu z 10 proc. na 15 proc. czy wyższy. Czekamy, ale uważamy, że zmiana limitu waloryzacji jest tylko formalnością i wkrótce powinna wejść w życie.

Trzeba uwzględniać w kontraktach zapisy waloryzacyjne wszystkich umów powyżej 6 czy 12 miesięcy

Czy to wystarczy?

- Oczywiście, że nie. Muszę jednak od razu podkreślić, że dla mnie o wiele ważniejszą rzeczą jest to, by wszyscy zamawiający publiczni, bez względu na to, czy centralni, samorządowi czy spółki Skarbu Państwa, być może także prywatni, powinni realnie uwzględniać w kontraktach zapisy waloryzacyjne wszystkich umów powyżej 6 czy 12 miesięcy w górę i w dół. Bez ograniczania nawet do połowy kosztów i bez limitów.

Taka jest moja rekomendacja, bo tylko to może uzdrowić obecną sytuację. Takie rozwiązanie sprawi, że nie będziemy musieli wnioskować ad hoc o zmianę, tylko zapisy będą uwzględnione w każdym przypadku. W swoich kontraktach robi tak na przykład Bank Światowy, który waloryzuje 95 proc. kosztów w górę lub w dół. Jeśli ceny rosną, to wykonawca dostaje wyższe wynagrodzenie, ale jeśli ceny spadają, to spada też jego uposażenie.

Jest koszyk waloryzacyjny, składający się z ponad 20 asortymentów, których części przypisuje się wagi i nie ma limitu waloryzacji.

U nas dobre standardy wyznaczają GDDKiA, PKP PLK, jednak w innych instytucjach czy samorządach jest duża dowolność, możemy znaleźć bardzo dziwne zapisy, np. o tym, że waloryzacja zaczyna działać wtedy, kiedy inflacja przekracza 20 proc.

Bolączką branży budowlanej jest mała liczba zamówień. Będzie recesja w budowlance, ale nieduża

Wiemy, że branża jest w kłopotach. Jak dużo czasu będziecie potrzebować, by wrócić do stanu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie?

- Ciężko to porównać, bo gdybyśmy wzięli na przykład wskaźniki GUS-u, to rentowność całego sektora budowlanego nie jest na gorszym poziomie niż w roku 2020.

Bolączką branży budowlanej jest mała liczba zamówień pojawiających się na rynku zarówno publicznym, jak i prywatnym, co skutkuje kurczeniem się portfeli. Produkcja budowlano-montażowa jeszcze rośnie, ale moim zdaniem ten i prawdopodobnie przyszły rok zakończy na minusie, czyli będzie recesja w budowlance. To nie będzie duży spadek - rzędu 1-3 proc. To jest pierwsze wyzwanie.

Kolejnym są kontrakty, ale nie deklaracje, tylko ogłoszone i rozstrzygane przetargi, zarówno państwowe, jak i prywatne. Dalej mamy omówiony już element waloryzacji cen.

Oczywiście cały czas borykamy się z niedoborem pracowników, zbyt krótkimi terminami czy brakami materiałów. Pozytywne jest to, że nie ma już galopujących cen materiałów czy wykonawstwa. Stało się to wszystko bardziej przewidywalne. Jak długo to potrwa? Zobaczymy. Na pewno potrzebujemy zleceń.

Jak widzi pan branżę budowlaną za rok? Dostrzega pan segmenty, przed którymi stoją szczególne wyzwania?

- Uważam, że w ciągu najbliższego roku niewiele się zmieni. Jak wspomniałem, zakładam, że produkcja budowlano-montażowa liczona według GUS-u odrobinę w przyszłym roku spadnie – o 1-3 proc. Przełomu nie będzie.

Dlaczego?

- Z kilku powodów. Po pierwsze jesteśmy w okresie wyborczym. Za nami wybory parlamentarne, na wiosnę mamy wybory samorządowe, które rzutują na bardzo dużą część rynku budowlanego, potem wybory do Europarlamentu. Nie służy to rozstrzyganiu i podpisywaniu umów.

Po drugie musimy odblokować środki unijne.

Po trzecie relatywnie wysokie stopy procentowe i wojna w Ukrainie w dalszym ciągu powodują ograniczenie inwestycji prywatnych.

Blocher: za minimum dwa lata doczekamy się trwałego pokoju w Ukrainie i napływu tam dużych pieniędzy

Jak pan widzi rozwój sytuacji w Ukrainie?

- Przede wszystkim wojna w Ukrainie wpłynęła na odpływ wykwalifikowanych Ukraińców z naszego kraju - ze 100 tys. wyjechało 30-50 tys.

Przypomnę też, że w momencie wybuchu wojny pojawił się nagły wzrost cen i brak dostępności niektórych materiałów budowlanych. Teraz to się ustabilizowało.

W tym momencie nie realizujemy kontraktów u naszego wschodniego sąsiada. Widzimy tam przyszłość pod warunkiem, że nastanie pokój, będą pieniądze, zmienią się warunki działania.

Co będzie dalej?

- Mamy bardzo różne scenariusze. Od bardzo pesymistycznych do bardzo optymistycznych.

Pana zdaniem?

- Myślę, że dopiero za minimum dwa lata doczekamy się trwałego pokoju u naszego sąsiada i napływu tam dużych pieniędzy. Jeżeli Ukraina zaproponuje dobre warunki prowadzenia biznesu, będzie praca nad ograniczeniem korupcji, jeżeli pieniądze będą płynęły bezpośrednio do firm z pominięciem ukraińskiej administracji, będą jasne i klarowne zasady współpracy, terminy, zdecydowanie wyższa rentowność niż u nas, to większość firm budowlanych w Polsce będzie przesuwała swoją działalność na Ukrainę.

Spowoduje to, że w Polsce nie będzie kim i czym pracować. I będzie drogo. To najbardziej optymistyczny dla Ukrainy scenariusz.

W pesymistycznym wariancie nie uda się zawrzeć pokoju, więc pieniądze na odbudowę nie popłyną szerokim strumieniem. Dla polskiego budownictwa w rozumieniu inwestycji w kraju to lepszy scenariusz, bo stamtąd będziemy brali pracowników i materiały.

Pana zdaniem inflacja i drogi pieniądz to cały czas duże wyzwanie dla branży?

- Jest to problem dla firm zadłużonych. Większym zmartwieniem jest to, że wielu inwestorów wstrzymuje się z inwestycjami. Z powodów wysokich cen materiałów i usług mają relatywnie wysoki koszt budowania.

Inwestorzy czekają, bo możliwości jest bardzo dużo. Mamy reindustrializację Europy, dużo pomysłów na przeniesienie fabryk z Azji na Stary Kontynent.

Unibep nadal widzi dla siebie szanse w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a także w obronności, w inwestycjach dużych spółek technologicznych

Z dużych inwestycji, które przed nami, jest CPK. Jak Unibep widzi udział w tym przedsięwzięciu?

- To projekt, który nas interesuje. W przypadku komponentu lotniskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pojawia się pytanie, jak będą dzielone te kontrakty. W zależności od naszej oceny wystartujemy samodzielnie, z konsorcjum albo w podwykonawstwie.

Sam projekt CPK można bardzo różnie oceniać, ale z punktu widzenia branży budowlanej to mocno interesująca rzecz - inwestycje w wysokości od kilkudziesięciu do 200 mld zł.

Unibep jest aktywny w obszarze związanym z obronnością.

- Tak, w ostatnim czasie zrealizowaliśmy około 10 kontraktów w tym segmencie. Z reguły są to budowy zaplecza wojskowego, magazynów, modernizacje istniejących jednostek, układów drogowych. Startujemy w tych przetargach, choć trzeba przyznać, że jak na skalę polskiego budownictwa nie będzie to olbrzymi sektor. Jakieś 1-2 mld zł rocznie.

Dla nas to raczej nieduże kontrakty. Co więcej, tam potrzeba waloryzacji, w tej chwili nie ma jej w ogóle.

Na koniec zapytam o inwestycje dużych spółek technologicznych nad Wisłą - Intela czy Microsoftu. To duża szansa dla branży?

- Intel mówił o 20 mld zł. Pytanie, jak duża część tej kwoty zostanie przeznaczona na budowlankę, ile na technologie, sprzęt itp.

To są oczywiście dla nas dodatkowe źródła aktywności. Jeżeli będą to kontrakty do 1 mld zł, możemy w nich startować samodzielnie. Budowaliśmy centra logistyczne, fabrykę pomp ciepła. To podobny typ inwestycji, mamy w tym obszarze doświadczenie.