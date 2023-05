Jest decyzja w sprawie drogi ekspresowej S52 Bielsko-Biała - Głogoczów

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S52 od Bielska-Białej w woj. śląskim do Głogoczowa k. Krakowa. Przetarg na zaprojektowanie i budowę tej trasy jest zaplanowany na 2025 r.

O orzeczeniu NSA poinformował w czwartek Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Jak podkreślił, dzięki oddaleniu skargi kasacyjnej wydana w lipcu 2018 roku przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzja środowiskowa stała się prawomocna.

"GDDKiA może tym samym kontynuować prace przygotowawcze związane z drogą ekspresową S52" - wskazał przedstawiciel GDDKiA.

Według niego zarządca dróg przygotowuje się do ogłoszenia w trzecim kwartale tego roku przetargu na przeprowadzenie badań geologicznych. Ich celem będzie opracowanie szczegółowej dokumentacji terenu przyszłej inwestycji. Następnie będzie prowadzić dalsze prace związane z przygotowaniem szczegółowych założeń projektowych (Koncepcji programowej) dla S52.

Zgodnie z zapowiedziami przetarg na zaprojektowanie i budowę S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa zaplanowany jest na 2025 rok. Droga będzie budowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Droga ekspresowa S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa k. Krakowa nazywana jest Beskidzką Drogą Integracyjną (BDI). Połączy Bielsko-Białą i miasta leżące wzdłuż DK52 - Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską z DK7 w Głogoczowie. Droga będzie miała długość ok. 61 km i zostanie poprowadzona w nowym śladzie. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Zostanie wybudowanych 12 węzłów - Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice i Skawina.

Droga ekspresowa S52 ma obecnie dwa funkcjonujące odcinki, od Cieszyna do Bielska Białej w woj. śląskim i od węzła Balice I do węzła Modlniczka w Małopolsce. Częścią drogi S52 będzie także budowana obecnie Północna Obwodnica Krakowa.

