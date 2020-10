Jest pozwolenie na budowę odcinka Rail Baltica

Wojewoda podlaski wydał w poniedziałek pozwolenie na budowę ok. 6-kilometrowego odcinka linii kolejowej "stacja Białystok" - międzynarodowej linii E75 Rail Baltica. To przedostatnie pozwolenie z całego podlaskiego odcinka tej trasy z Czyżewa do Białegostoku.

Dobiegają końca wszystkie procedury pozwoleniowe ws. tego odcinka Rail Baltica.

Odcinek, w ramach którego będzie przebudowana stacja kolejowa Białystok, ma 6 km długości.

Inwestycja ma być gotowa w 2024 r.

- Mówimy "stacja", choć myślimy o odcinku 6-kilometrowym, który przebiega przez obszar naszego miasta (Białegostoku), choć główne prace będą skupione wokół dworca i o tym trzeba pamiętać - mówił wojewoda Bohdan Paszkowski.



Przypomniał, że w ostatnich tygodniach oddano do użytku zmodernizowany budynek dworca PKP w Białymstoku. Teraz będzie modernizowana stacja kolejowa Białystok; zaplanowano przebudowę peronów, wprowadzenie podziemnej komunikacji dla pieszych. Będzie też przebudowana cała infrastruktura techniczna związana ze sterowaniem ruchem.

Prace obejmą przebudowę podtorza i układu torowego. Cała geometria torów będzie dostosowana do tego, by po modernizacji pociągi pasażerskie mogły jeździć z prędkością 200 km/h, a towarowe 160 km/h. Zanim to jednak nastąpi, trzeba przebudować wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe na bezkolizyjne. Podlaski Urząd Wojewódzki podkreśla, że wykonanie bezkolizyjnych przejazdów będzie się odbywać na podstawie odrębnych pozwoleń na budowę.

Inwestycja przewiduje rozbiórkę starych i budowę nowych peronów na stacji kolejowej Białystok. Kładki dla pieszych nad torami zostaną zdemontowane; ruch pieszych będzie się odbywał pod torami z wyjściami na zadaszone perony.

Będzie zdemontowana stacja Białystok Wiadukt i stary wiadukt będzie zastąpiony nowym. Powstanie nowa stacja Białystok Zielone Wzgórza. Będzie rozebrany wiadukt i powstanie nowe przejście pod torami pomiędzy ulicami Zielonogórską i Starosielce.

Wydane pozwolenie dopuszcza również budowę tunelu od strony ulicy Bohaterów Monte Cassino w stronę ulicy Kolejowej na potrzeby ruchu pieszo-rowerowego.

Budowa podlaskiego odcinka Rail Baltica zaczęła się we wrześniu od strony Czyżewa (na trasie Warszawa-Białystok). Inwestorem jest PKP PLK. Mazowieckie odcinki Rail Baltica zmodernizowano w poprzednich latach. Modernizacja odcinka Czyżew-Białystok ma kosztować 3,5 mld zł; z tego 3 mld pochodzi z UE z programu CEF - Łącząc Europę.