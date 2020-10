Jest projekt rozporządzenie ws. inwestycji towarzyszących dla CPK

Określenie listy inwestycji towarzyszących dla Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. CPK. Chodzi o inwestycje celu publicznego, jak m.in. linie kolejowe, drogi publiczne, urządzenia, obiekty mające znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania CPK.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dokument ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odpowiedzialny za opracowanie projektu jest pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała

"Celem rozporządzenia jest określenie listy Inwestycji Towarzyszących, która stanowić będzie element "Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny na lata 2020-2023" - będącego dokumentem wykonawczym, ustanawiającym ramy finansowe przedsięwzięć powiązanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym" - czytamy.

Jak wyjaśniono, Inwestycjami Towarzyszącymi mogą być inwestycje celu publicznego.

"W szczególności linie kolejowe i drogi publiczne, mające znaczenie dla szeroko rozumianego prawidłowego funkcjonowania CPK oraz rozwoju i integracji aglomeracji znajdujących się w sąsiedztwie portu, a także urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego lotniska użytku publicznego wchodzącego w skład Centralnego Portu Komunikacyjnego" - napisano.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.