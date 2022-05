Jest przetarg na kolejny odcinek S19

GDDKiA ogłosiła postępowania przetargowe na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19, na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ - węzeł Jasionka, o długości ok. 13,8 km. Otwarcie ofert w czerwcu tego roku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski przekroju o minimalnych parametrach 2x2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu). „Istotna jest także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Obecnie na tym odcinku S19 ma trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie, ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to 11,5 t/oś.

Czytaj także: GDDKiA podtrzymuje plan przetargów na 2022 rok

Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń BRD i urządzeń ochrony środowiska. Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. Węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy nie będą wymagały rozbudowy. Długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi w sumie ok. 13,8 km.

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie w tym: estakada o dł. 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich), trzynaście przejść dla zwierząt, przejazd gospodarczy i dwa przepusty.

Czytaj także: Kolejne kilometry Via Carpatii, tym razem na Słowacji

W Nienadówce droga ekspresowa poprowadzona zostanie estakadą w odległości ok. 30 m od kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła, usytuowanego przy istniejącej drodze DW878. Istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany do kat. II. Oznacza to, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe.

Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. Otwarcie ofert wyznaczono na 8 czerwca 2022 r.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl