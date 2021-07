Jest przetarg na kolejny odcinek Via Carpatia

Rzeszowski oddział GDDKiA ogłosił w piątek przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Babica – Jawornik na Podkarpaciu. Fragment ten będzie stanowił część szlaku Via Carpatia.

Odcinek będzie miał ok. 11,6 km długości. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Strzyżów-Żarnowa, który zlokalizowany będzie w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R.

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. "Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem.

Rząd zabezpieczył finansowanie tej inwestycji. Być może jeszcze w tym roku przejezdne będą odcinki na północ od Rzeszowa, dzięki czemu będzie można dojechać drogą ekspresową do Lublina.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że Via Carpatia jest projektem priorytetowym z punktu widzenia rządu.

"To droga życia, to droga do rozwoju, to droga, która nie tylko poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, nie tylko weźmie na siebie cały ruch tranzytowy tej części Polski, zarówno od strony północnej jak i od strony południowej, ale też jest takim bardzo mocnym silnikiem napędu gospodarczego i społecznego wszystkich regionów, przez które będzie przebiegać" - podkreślił.

Weber przypomniał, że na konieczność budowy tej trasy wskazał śp. prezydent Polski Lech Kaczyński w 2006 r. w Łańcucie.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwróciła natomiast uwagę, że Via Carpatia na południe od Rzeszowa otworzy ten obszar na nowe inicjatywy, przede wszystkim gospodarcze. Jej zdaniem, nowa droga ułatwi dojazd turystów do południowych regionów Podkarpacia.

"Ci, którzy będą chcieli pojechać w Bieszczady będą mieli szansę na ten dojazd, bo droga będzie znacznie krótsza aniżeli to ma miejsce w tej chwili. I jeszcze jedna ważna rzecz, realizacja tej drogi, zwłaszcza na południu województwa, jest niezwykle dużym i trudnym przedsięwzięciem, bowiem te tereny są oczywiście bardzo piękne, ale bardzo trudne pod względem projektowym, technologicznym i geologicznym" - mówiła Leniart.

Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, odcinek będzie miał ok. 11,6 km długości. "W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Strzyżów-Żarnowa, który zlokalizowany będzie w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R" - dodała.

Rzeczniczka zaznaczyła, że powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. "Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica - Jawornik i Jawornik - Domaradz" - wyjaśniła.

Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Domaradz, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. Jak powiedziała Rarus, w śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna służąca także m. in. służbom ratowniczym jako wjazd awaryjny na S19 przez Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik, które powstanie w ramach budowy odcinka Babica-Jawornik.

Wykonawca będzie musiał też wybudować m.in. 7 estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największą estakadę o długości ok. 1,1 km rozpiętą nad doliną na filarach o wysokości ok. 100 m od poziomu terenu. Powstanie również 6 wiaduktów, 3 przejścia dla zwierząt.

Jak podkreśliła Rarus, odcinek drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej.

"W związku z tym już na etapie opracowania koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie rzekami i potokami. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych" - dodała.

Na terenie, na którym powstanie odcinek występuje m.in. 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. "Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o ilości wykonanych otworów badawczych. Wykonano ich 765, o łącznym metrażu 12 081 mb i głębokości od 3 m do 50 m" - podała rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie.

Obecnie w przygotowaniu jest ok. 74-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Babica do granicy państwa w Barwinku. Dla trzech odcinków (Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla) ogłoszone zostały już przetargi na realizację (w systemie projektuj i buduj), zaś na pozostałych trzech odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując Koncepcje Programowe.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Do tej pory oddano do ruchu ponad 30 km, ponad 64 km jest w realizacji, a ok. 74 w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia. Trasa ta ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

