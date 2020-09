Jest przetarg na kolejny odcinek Via Carpatia w podlaskim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła przetarg na projekt i budowę 25 km odcinka Malewice-Chlebczyn trasy S19 Via Carpatia. To najbardziej wysunięty na południe podlaski odcinek trasy S19 na granicy z województwem mazowieckim. Powstanie m.in. estakada na rzece Bug, droga będzie obwodnicą Siemiatycz.

W najbliższych dniach przetargowe ogłoszenie ukaże się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - poinformował w piątek na konferencji prasowej w Siemiatyczach (Podlaskie) wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Weber zaznaczył, że ogłoszenie kolejnego przetargu na budowę trasy Via Carpatia to realizacja obietnic obecnego rządu w sprawie tej drogi.

Przypomniał, że budowa drogi Via Carpatia jest istotna z punktu widzenia interesów komunikacyjnych, gospodarczych i społecznych Polski, ale też innych krajów tej części Europy.

"Można jednym słowem powiedzieć, że Via Carpatia to droga o znaczeniu cywilizacyjnym, bo pozwoli na rozwój szczególnie tych regionów, przez które będzie przebiegać: Podlasie, Lubelszczyzna, Podkarpackie. Te województwa, społeczeństwa tych województw zyskają na Via Carpatia nie tylko bezpieczne, komfortowe i wygodne połączenie, ale również zyskają coś więcej: podniesienie potencjału gospodarczego" - mówił Weber. Dodał, że droga ekspresowa to "silnik rozwoju", przy takich drogach lokują się formy, tworzą miejsca pracy, rozwijają swoją działalność, dlatego jest realizowana Via Carpatia.



Odcinek Malewice-Chlebczyn ma być obwodnicą Siemiatycz od zachodniej strony miasta. Powstaną dwa węzły drogowe: Siemiatycze Północ (gdzie S19 będzie się krzyżować z drogą wojewódzka nr 690) i Siemiatycze Południe (z wyprowadzeniem bezkolizyjnym ruchu na dk 62 w stronę Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego). Nad doliną rzeki Bug będzie zbudowana estakada o długości prawie 660 metrów.

GDDKiA podała w komunikacie, że firmy zainteresowane przetargiem na odcinek Malewice-Chlebczyn mogą zgłaszać swoje oferty do 9 listopada. Umowa z wykonawcą w systemie projektuj i buduj ma być zawarta w pierwszym kwartale 2021 r. GDDKiA planują, że zezwolenie na realizację tej inwestycji będzie wydane na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 r.

GDDKiA w Białymstoku, która prowadzi inwestycje na S19 w Podlaskiem poinformowała, że dotąd w trakcie jest dziewięć przetargów na projekt i budowę poszczególnych odcinków S19. Łączna długość tych odcinków to 134 km. W październiku ma być ogłoszony ostatni przetarg na podlaski odcinek trasy: 15,9 km - Boćki-Malewice.

Drogowcy zapowiadają, że do końca 2020 r. mają być zawarte umowy z wykonawcami czterech odcinków Via Carpatia o łącznej długości ok. 47,5 km. To odcinki: Białystok Zachód - Białystok Księżyno (16,6 km), Księżyno - Białystok Południe (7,9 km), Białystok Południe - Ploski (12,7 km) oraz Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód (10 2 km).