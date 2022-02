Jest umowa na budowę kolejnego odcinka Via Carpatii

Ponad 1,2 mld zł będzie kosztować projektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 (Via Carpatia) na odcinku Babica – Jawornik na Podkarpaciu. Odcinek będzie miał ok. 11,6 km długości i gotowy ma być w 2026 r.

Odcinek S19, który będzie częścią szlaku Via Carpatia, między Babicą a Jawornikiem będzie miał ok. 11,6 km długości.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany też m.in. węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik.

Powstanie też siedem estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,2 km i filarach o wysokości ok. 100 m. Wybudowanych zostanie również sześć wiaduktów i trzy przejścia dla zwierząt.

W poniedziałek w Żyznowie na Podkarpaciu została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że podpisanie umowy na kolejny odcinek Via Carpatia to dowód na to, że rząd PiS rozwija infrastrukturę na Podkarpaciu. "A wszyscy wiemy, że Via Carpatia jest drogą życia dla rozwoju gospodarczego. Jest czymś, co nie tylko usprawni transport i komunikację, ale będzie generatorem rozwoju" - dodał.

