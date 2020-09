Jest umowa na kontynuację budowy estakady w ciągu Zakopianki

GDDKiA podpisała we wtorek (1 września) umowę na kontynuację budowy estakady w ciągu S7, czyli popularnej Zakopianki, na odcinku Lubień - Naprawa. Estakadę wykona dotychczasowy podwykonawca - polska firma TBM z Grzybna.

7,6-kilometrowy odcinek Lubień - Naprawa budowało polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING. Do tej pory inwestycję zrealizowano w 87,51 proc. - m.in. ukończono i udostępniono kierowcom jedną jezdnię. W lipcu odstąpiono od umowy z wykonawcą na budowę niedokończonego odcinka.

W ciągu siedmiu dni plac budowy zostanie przekazany nowemu wykonawcy.





Jak informuje rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, w ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady w ciągu S7 Lubień - Naprawa, zgodnie z wydaną decyzją ZRID, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania, i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu.

Koszt prac wyceniony został - po negocjacjach - na 42 mln 230 tys zł. zł brutto. Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni wliczając okres zimowy.

Firma TBM budowała wcześniej estakadę w Lubniu jako podwykonawca konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, jednak wstrzymała prace z powodu zalegania z płatnościami przez wykonawcę.

Jak wyjaśniła rzeczniczka, 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy na budowę odcinka z konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING ponieważ "mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień - Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r."

S7 z Lubnia do Naprawy powstaje w ramach większego zadania (budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka Zdrój o długości 16,7 km), które do celów realizacji zostało podzielone na trzy mniejsze. Cała inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 1,322 mld zł.

Pod koniec września zeszłego roku oddano do użytku pierwszy z tych odcinków S7 - od Skomielnej Białej do Rabki Zdrój oraz nowy odcinek drogi krajowej nr 47 klasy głównej przyspieszonej (GP) od Rabki Zdroju do Chabówki. Ponad 6-km trasę budowała włoska firma Salini Impregilo. Koszt inwestycji wyniósł ok. 615 mln zł.

Wciąż trwa budowa odcinka Naprawa - Skomielna Biała o długości ok. 3 km z dwukomorowym tunelem pod górą Mały Luboń o długości każdej nitki ok. 2 km. Zgodnie z planami kierowcy pojadą nim w 2021 r. Inwestycję realizuje włoska firma Astaldi za blisko 969 mln zł.