Jest umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Łącka

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Łącka niedaleko Płocka. Nowa trasa usprawni ruch na drodze krajowej nr 60. Ogłoszenie przetargu planowane jest w 2024 r., a budowa w latach 2026-28. Planowana inwestycja jest częścią rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-30.

Zadaniem projektanta będzie wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Łącka.

Po wybudowaniu obwodnicy z Łącka wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60 pomiędzy Płockiem a Kutnem.

Na Mazowszu, w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-30, powstanie w sumie 9 takich tras.

Jak poinformowało w środę Ministerstwo Infrastruktury, umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Łącka o wartości prawie 1,3 mln zł została podpisana z firmą Arkas-Projekt. Trasa długości ok. 3 km ominie istniejącą zabudowę prawdopodobnie po północno-zachodniej stronie obecnego przebiegu drogi krajowej nr 60 - docelowy przebieg trasy klasy GP, głównej o ruchu przyspieszonym, określi decyzja środowiskowa.

Resort podał, iż zadaniem projektanta będzie wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Łącka. "Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 35 miesięcy od daty zawarcia umowy, co oznacza, że termin zakończenia prac projektowych przypada na koniec 2023 r." - przekazano w komunikacie.

"Inwestycje, które zrealizujemy w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców miejscowości takich jak Łąck. Obwodnice to także poprawa bezpieczeństwa na wielu obciążonych ruchem trasach. Dzięki nim znacząco poprawi się także przepustowość układu komunikacyjnego dróg krajowych w Polsce" - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, cytowany w komunikacie resortu.

W informacji podkreślono, iż "obwodnica Łącka poprawi warunki ruchu na drodze krajowej nr 60, która stanowi obecnie alternatywną, północną obwodnicę aglomeracji warszawskiej, wykorzystywaną do ruchu dalekobieżnego". "Po wybudowaniu obwodnicy z Łącka wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60 pomiędzy Płockiem a Kutnem. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa będzie również uzupełnieniem wybudowanej już obwodnicy Gostynina" - zaznaczył resort.

Jak przypomniało Ministerstwo Infrastruktury, w ramach rządowego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic w ramach sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km - "będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych", dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Koszt realizacji całego programu, czyli 100 obwodnic, został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

"Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej" - podkreśliło Ministerstwo Infrastruktury.

Na Mazowszu, w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-30, powstanie w sumie 9 takich tras, oprócz obwodnicy Łącka, także Ciechanowa, Lipska, Ostrołęki, Pułtuska, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia.