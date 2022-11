Jest umowa na projekt północnej obwodnicy Bielska-Białej

Komunalny Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zawarł umowę na opracowanie projektu pierwszego z dwóch odcinków przyszłej północnej śródmiejskiej obwodnicy – zakomunikował Jacek Kachel z wydziału prasowego bielskiego magistratu.

Północna obwodnica ma docelowo połączyć dwie ulice wylotowe: Warszawską w kierunku na północ i Krakowską - na wschód. "To największa inwestycja drogowa w mieście, jak jest planowana w najbliższych latach. Połączenie ułatwi transport kołowy w północno-wschodnich dzielnicach miasta i stanie się komponentem przyszłego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej" - oznajmił Kachel.

Urzędnik wyjaśnił, że zmieniające się uwarunkowania, w tym nieprzewidywalna inflacja i trudna sytuacja na rynku budowlanym, sprawiły, że samorząd podjął decyzję o przystąpieniu do inwestycji w dwóch etapach. "Najpierw powstanie więc odcinek pomiędzy ulicami Warszawską i Wyzwolenia, a w drugiej kolejności od ulicy Wyzwolenia do Krakowskiej" - wskazał.

Jacek Kachel poinformował, że MZD podpisał umowę z wyłonioną w przetargu firmą Mosty Katowice. "Ma powstać dokumentacja budowy dwujezdniowej drogi o długości 1,9 km wraz z chodnikiem i pasem zieleni po jednej stronie oraz ścieżką rowerową i zielenią po drugiej" - powiedział.

Gdy dokumentacja znajdzie się już w rękach samorządu, miasto zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy w ramach przyjętego przez Komisję Europejską programu FEnIKS 2021-2027.

Starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych są konieczne. Przewidywany koszt budowy drogi głównej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wyzwolenia to ok. 300 mln zł. "Kwota ta była szacowana w lutym br." - zastrzegł Kachel.

