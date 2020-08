Jest unijne dofinansowanie dla odcinka via Carpatia Lublin-Kraśnik

Komisja Europejskia zatwierdziła dofinansowanie z funduszy UE budowy odcinka drogi ekspresowej via Carpatia z Lublina do Kraśnika - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Kolejny odcinek ekspresówki ma decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą dofinansowanie z funduszy UE" - napisała Jarosińska-Jedynak.



Jak wyjaśniła, chodzi o via Carpatię - 42 km S19 od węzła Lublin Węglin do węzła Kraśnik Płd.

"Decyzja oznacza, że dofinansowanie jest pewne" - dodała szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Via Carpatia połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Do projektu dołączyć mają także Finlandia, Estonia i Łotwa.



