Jest zezwolenie na budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Wojewoda Pomorski zdecydował o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) Chwaszczyno - Żukowo o długości ponad 16 km. Dzięki temu, po przekazaniu wykonawcy placu budowy, rozpoczną sie roboty budowlane - podaje GDDKiA.

"Nową, dwujezdniową drogą ekspresową S6 Chwaszczyno - Gdańsk Południe (połączenie z S7) pojedziemy w 2025 r. W ramach inwestycji powstanie również obwodnica Żukowa. Wartość inwestycji to ponad 2 mld zł. Budowa nowej arterii komunikacyjnej została podzielona na dwa odcinki realizacyjne" - czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji.

W ramach budowy odcinka OMT Chwaszczyno - Żukowo wybudowanych zostanie dwanaście wiaduktów, trzy mosty i cztery estakady oraz kładka dla pieszych. Powstanie również sześć przejść dla zwierząt.

Głównym celem budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej jest poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników

Jak przypomina GDDKiA, OMT połączy Obwodnicę Południową Gdańska z realizowaną Trasą Kaszubską, umożliwiając szybki, regionalny i międzyregionalny tranzyt pojazdów na kierunku wschód - zachód z ominięciem Trójmiasta. Nowa trasa skróci tym samym czas przejazdu i poprawi komfort podróżowania.

Połączenie to stworzy zewnętrzną obwodnicę (drogę o parametrach drogi ekspresowej) w stosunku do istniejącej już Obwodnicy Trójmiasta. Funkcjonująca trasa, z uwagi na dynamiczny rozwój aglomeracji trójmiejskiej, a co za tym idzie wzrost natężenia ruchu, osiąga już granice swojej przepustowości.

Odciążona z ruchu zostanie Obwodnica Trójmiasta, zmniejszy się też jej oddziaływanie na warunki życia mieszkańców i środowisko (zwłaszcza na Trójmiejski Park Krajobrazowy).

Nowa droga to również zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni dla pojazdów ciężkich o nacisku na oś 11,5 t. Obniży to poziomu hałasu, drgań oraz ilość zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

