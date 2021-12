Jest zezwolenie na realizację odcinka autostrady A2 w mazowieckim

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 12-kilometrowy odcinek autostrady A2 pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki - poinformowała w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Jak informuje GDDKiA, to pierwsza taka decyzja na autostradę A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami.

Decyzja ta umożliwi rozpoczęcie robót w terenie, gdyż w najbliższy poniedziałek 13 grudnia plac budowy zostanie przekazany wykonawcy.

Jak poinformowała GDDKiA etap projektowania jest już zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. Wybudowane zostanie ok. 12 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu.

W ramach umowy powstanie również węzeł Groszki. Wykonane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Wykonawcą inwestycji w formule Projektuj i buduj jest firma PUT Intercor. Umowa o wartości ok. 499,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia, przy czym po uzyskaniu decyzji ZRID do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 r.

