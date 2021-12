Jest zgoda wojewody na realizację ostatniego odcinka S61 Via Baltica

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka S61 Podborze - Śniadowo. To ostatni fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, który tej decyzji nie miał - poinformowała w czwartkowym komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

W najbliższych dniach nastąpi przekazanie placu budowy wykonawcy. Droga ma być oddana do ruchu pod koniec 2023 roku.

Odcinek S61 Podborze - Śniadowo realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zadanie obejmuje budowę 19,46 km drogi ekspresowej S61 i przebudowę 3 km drogi ekspresowej S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej. To tam powstanie strategiczny, nowy węzeł Podborze łączący dwie drogi ekspresowe - S8 i S61. Z drugiej strony odcinek połączy się z użytkowanym od połowy lipca bieżącego roku fragmentem Via Baltiki Śniadowo - Łomża Południe.

Jak informuje GDDKiA, budowa rozpocznie się od niezbędnych wycinek drzew oraz koniecznych rozbiórek zabudowań kolidujących z powstającą drogą. Kiedy tylko pogoda pozwoli, ruszą też pierwsze roboty ziemne. Zgodnie z harmonogramem za dwa lata droga ma być oddana do ruchu.

Budowany fragment będzie miał nawierzchnię asfaltową i będzie przystosowany do najcięższego ruchu. W ramach kontraktu powstaną dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu każda, do tego pas awaryjny i 5-metrowy pas rozdziału.

Oprócz węzła Podborze, powstanie jeszcze węzeł Komorowo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 677 (Ostrów Mazowiecka - Łomża). Przewidziano również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - Sulęcin Wschód i Zachód. Na całym odcinku wybudowanych zostanie 26 obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla zwierząt. Część z nich będzie zintegrowana z mostami i wiaduktami.

Via Baltica jest częścią europejskiej trasy E67, która zaczyna się w Czechach i biegnie przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię aż do Finlandii. Trasa E67 na odcinku od Helsinek do Warszawy nazywana jest Via Baltiką.

