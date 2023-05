Jest zielone światło dla kluczowej inwestycji "kolejowej zakopianki"

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla łącznicy kolejowej w Chabówce w ciągu linii nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane. Dzięki tej inwestycji skróci się czas przejazdu pociągów między Krakowem i Zakopanem.

Jak podkreślił wojewoda w czwartek, budowa łącznicy w Chabówce, która usprawni ruch pociągów na liniach kolejowych w kierunku Zakopanego będzie kluczowym etapem prowadzonej przez PKP PLK modernizacji trasy kolejowej wiodącej do stolicy Tatr, tzw. "kolejowej zakopianki". Pozwolenie na budowę ma rygor natychmiastowej wykonalności.

"Dzięki łącznicy pociągi nie będą musiały już stawać w Chabówce w celu przepięcia lokomotywy na drugi koniec składu" - wyjaśnił Kmita.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek torów o długości ok. 600 metrów, a także przebudowany będzie istniejący układ kolejowy i drogowy w jej obrębie.

Wojewoda wskazał, że nowa łącznica i zmodernizowane linie kolejowe skrócą czas dojazdu pociągiem z Krakowa do Zakopanego o ponad dwie godziny. Podobne łącznice powstały już na tej trasie w Krakowie i Suchej Beskidzkiej.

- Przed remontem "kolejowej zakopianki" podróżni pokonywali trasę Kraków-Zakopane nawet w pięć godzin. Na odcinku liczącym ok. 100 km pociągi musiały trzy razy zmieniać kierunek jazdy. Modernizacja linii kolejowej wyeliminuje tę długotrwałą procedurę i skróci trasę. Małopolanie i tak licznie przybywający do naszego województwa turyści będą mieli możliwość dotarcia do stolicy Tatr w ok. dwie godziny. To alternatywa dla podróżujących samochodami - wyjaśnił Kmita.

Planowany termin zakończenia remontu "kolejowej zakopianki" to koniec 2023 roku.

