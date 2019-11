Jeszcze w listopadzie ma ruszyć transport maszyny do drążenia tuneli. Pojadą do Łodzi

PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdziły u niemieckiego producenta możliwość odbioru pierwszej maszyny do drążenia tuneli o średnicy tarczy 8,76 m. To ona przygotuje cztery tunele jednotorowe w kierunku Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieńca, o łącznej długości 4,5 km.

Miejsce, gdzie powstanie komora startowa dla maszyny TBM, znajduje się w Łodzi pomiędzy ulicami Odolanowską a Stolarską. Obecnie trwają tam roboty związane z rozbiórką zabudowań, wycinką drzew i krzewów. Równocześnie trwają prace projektowe oraz pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na drążenie tunelu. Według rzecznika uzyskanie pozwolenia planowane jest przed dostawą maszyn TBM do Łodzi.Zwrócił on uwagę, że w związku z problemami finansowymi Energopolu, konsorcjum budujące tunel podjęło w październiku 2019 r. decyzję o zmianie lidera. - W efekcie, poprawiło się tempo prac w zakresie przygotowania placu budowy komory startowej. W miarę możliwości będą nadrabiane zaległości. Według zamierzeń wykonawcy zabudowa tarczy jest planowana do marca. To pozwoli w połowie roku rozpocząć prace maszyny przy tunelach - informuje Siemieniec.Podkreśla, że podczas działań wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia m.in. pomiarów drgań i stanu technicznego obiektów w sąsiedztwie prowadzonych prac. Będzie też prowadzony monitoring oddziaływania inwestycji na zabudowę miejską.Dwutorowy tunel, od komory startowej pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską, przez podziemne przystanki Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, do stacji Łódź Fabryczna (ok. 3 km), będzie wykonywany tarczą o średnicy 13,04 m. To największa maszyna jaka pracowała w Polsce. Taką samą metodą zostaną wykonane cztery jednotorowe tunele w kierunku Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieńca. Do ich wydrążenia będzie druga maszyna 8,76 m. Początek tunelu, przy stacji Łódź Fabryczna będzie na głębokości ok. 14 m. W najniższym punkcie linia osiągnie głębokość 24 m (w okolicach ul. Ogrodowej).PKP PLK przypomina, że budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna.W tunelu powstaną dwa przystanki, które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.