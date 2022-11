Jeszcze w tym miesiącu budownictwo może wpaść w recesję

Budownictwo jeszcze rośnie, choć widać wyraźny trend spadkowy - wskazali w środowym komentarzu analitycy Banku Pocztowego, odnosząc się do danych GUS. Ich zdaniem w listopadzie, najpóźniej w grudniu tego roku sektor wejdzie w fazę recesji.

Produkcja budowlano-montażowa w październiku rdr wzrosła o 3,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 4 proc.

Według analityków Banku Pocztowego jest to ostatni taki wzrost. - W kolejnych miesiącach nieuniknione są spadki - twierdzą.

Budownictwo jeszcze rośnie, choć widać wyraźny trend spadkowy. Być może już w listopadzie, a najpóźniej w grudniu br., sektor wejdzie w fazę recesji - uważają analitycy.

Jak poinformował w środę GUS, produkcja budowlano-montażowa w październiku rdr wzrosła o 3,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 4 proc.

Spadki budownictwa są w kolejnych miesiącach nieuniknione

Według analityków Banku Pocztowego jest to ostatni taki wzrost.

"W kolejnych miesiącach nieuniknione są spadki, na co wpływ mieć będzie z jednej strony wysoka baza odniesienia z okresu analogicznego poprzedniego roku (dotyczy to zwłaszcza pierwszego kwartału 2023 r. gdyż dynamiki w roku bieżącym odchodziły prawie do 30.0 proc. r/r), a z drugiej - zatrzymywanie nowych projektów inwestycyjnych" - napisali.

"Budownictwo jeszcze rośnie, choć widać bardzo duże wahania dynamik w ostatnich miesiącach i widać także wyraźny trend spadkowy. Być może już w listopadzie, a najpóźniej w grudniu br., sektor wejdzie w fazę recesji" - wskazali analitycy Banku Pocztowego. Ich zdaniem główną przyczyną będzie gwałtowny spadek popytu na mieszkania w związku ze wzrostem stóp procentowych i mocno ograniczoną zdolnością kredytową gospodarstw domowych, a także utrzymujące się wysokie ceny nieruchomości - ze względu na koszty energii, materiałów i pracy.

Budownictwo będzie negatywnie wpływać na PKB już w tym kwartale

Dodali, że wpływ na recesję w branży będą miały także kończące się inwestycje finansowane ze środków unijnych. "Budownictwo będzie prawdopodobnie negatywnie kontrybuować do PKB już w czwartym kwartale br., co zobaczymy w ujemnej dynamice inwestycji, ale jego największego ujemnego wpływu należy spodziewać się w pierwszym kwartale 2023 r. (wówczas PKB w ujęciu rocznym zanotuje spadek) i najprawdopodobniej także jeszcze w drugim kwartale przyszłego roku" - zaznaczyli w komentarzu.

Powołując się na dane Urzędu zwrócili uwagę, że w październiku br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła rok do roku w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków (o 8,9 proc.) oraz w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,1 proc.), natomiast w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej ukształtowała się na poziomie sprzed roku.

Analitycy podali, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym ukształtowała się rok do roku w październiku br. na poziomie niższym o 3,3 proc., a w przypadku robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 15,6 proc. - przed rokiem notowano odpowiednio wzrosty o 5,1 proc. i 2,5 proc.

Produkcja budowlano-montażowa może okazać się jednym z najsłabszych elementów krajowej gospodarki

Odnosząc się do danych GUS dotyczących produkcji budowlano-montażowej analitycy ING Banku Śląskiego napisali z kolei, że poprawa wynika przede wszystkim z lepszej aktywności w branżach powiązanych z inwestycjami infrastrukturalnymi.

"Dobra pogoda jak na razie utrzymuje się także w listopadzie. Można więc zakładać, że branże powiązane z inwestycjami infrastrukturalnymi będą dość dobrze radzić sobie również w tym miesiącu. Brak środków z KPO, czy wysokie koszty wykonawstwa, utrudniające rozpisywanie przetargów, sugerują jednak, że gdy skończą się pozytywne efekty pogodowe, inwestycje infrastrukturalne znów spowolnią" - napisali.

W ocenie analityków o dynamice produkcji budowlano-montażowej zdecyduje jednak głównie aktywność w budowie budynków. W październiku wzrost w tej kategorii pozostał dość wysoki, ale dużo wolniejszy niż przeciętnie w poprzednich miesiącach 2022 roku (około 27 proc, r/r). "W firmy uderzają wysokie koszty, podczas gdy popyt na nieruchomości załamał się ze względu na rosnące koszty kredytów, czy pogarszające się nastroje gospodarstw domowych" - napisali.

Ich zadaniem produkcja budowlano-montażowa może okazać się jednym z najsłabszych elementów krajowej gospodarki, choć zejście jej rocznej dynamiki na ujemne poziomy może przesunąć się na początek przyszłego roku.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl