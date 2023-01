Józef Wojciechowski ma nowy pomysł na sprzedaż domów. Będą raty bez banków

Uruchamiamy sprzedaż domów jednorodzinnych na raty. W pewnym sensie będziemy tu pionierami na rynku, zastępując banki do czasu, aż na rynku pojawią się tańsze kredyty - zaznacza Józef Wojciechowski, szef rady nadzorczej J.W. Construction Holding SA w rozmowie z Jerzym Dudałą.

Józef Wojciechowski, którego majątek szacowany jest na około miliard złotych, wskazuje, że zastój na rynku nieruchomości zagraża nie tylko mniejszym czy mniej doświadczonym deweloperom.

Prowadzi również do utraty pracy przez osoby w firmach zaangażowanych w proces budowy i urządzania mieszkań, a także u producentów materiałów budowlanych i elementów wykończenia.

No i przede wszystkim pozbawia perspektyw młodych Polaków, którzy chcą założyć rodziny. To właśnie w nich obecny kryzys uderza najbardziej - podkreśla Józef Wojciechowski.

Jak ocenia pan obecną sytuację na rynku nieruchomości?

- Sprzedaż mieszkań od stycznia do listopada 2022 roku spadła o ponad 35 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i choćby dlatego deweloperzy nie rozpoczynają nowych inwestycji. Skupiają się raczej na tym, by przetrwać trudne czasy.

Dla tych, którzy się na to nie przygotowali, sytuacja stała się tak trudna, że szukają wsparcia w obligacjach. Nie zazdroszczę im. Ostatnio jeden z deweloperów musiał zrezygnować nawet z zadatkowanych już gruntów.

Bez pomocy urzędów, a zwłaszcza samorządów, działalność w branży wkrótce może stać się nieopłacalna, szczególnie dla małych firm deweloperskich, które od niedawna są na rynku.

W USA działa wiele efektywnych programów, które można byłoby dostosować do naszych uwarunkowań

Czy po fazie boomu na rynku mieszkaniowym nadchodzą szczególnie trudne czasy dla rynku nieruchomości?

- Rok 2023 na pewno będzie trudny, ale już w kolejnym sytuacja zacznie się poprawiać. Sporo zależy tu od władz. Wprawdzie rząd o problemie mieszkaniowym mówi dość często, tyle że niewiele w tej sprawie robi. A mógłby.

Wystarczy skonsultować się z branżą, czego dotychczas nie zrobiono. Jest w niej naprawdę dużo kompetentnych osób, które wiedzą, co należałoby zrobić. I wcale nie trzeba korzystać przy tym z pieniędzy z budżetu.

Na przykład w USA działa wiele efektywnych programów, które można byłoby dostosować do naszych uwarunkowań i wprowadzić w życie. Przed kilkoma laty rząd deklarował, że zbuduje kilka milionów mieszkań, a skończyło się na 40 tysiącach, łącznie z tymi w budowie.

W obecnej sytuacji czas deklaracji się skończył, tu trzeba działać, bo dziś polskich rodzin po prostu nie stać na mieszkanie z powodu drogich kredytów, a przez to jeszcze bardziej pogłębia się kryzys demograficzny.

Co jest obecnie największym problemem, jeżeli chodzi o rynek?

- Inflacja, kompletny zastój na rynku kredytów hipotecznych, nadmiernie wydłużony w czasie - głównie z winy samorządów - proces inwestycyjny, a do tego napompowane i rozregulowane ceny gruntów.

Niektórzy analitycy wskazują, że okres dekoniunktury może potrwać co najmniej trzy lata. Co pan o tym sądzi?

- Nie byłbym takim pesymistą. Wiele zależy od władzy. Od tego, czy zacznie dostrzegać, że ta branża jest naprawdę bardzo ważna. Budownictwo to przecież koło zamachowe gospodarki.

Czy może nas czekać fala bankructw deweloperów?

- Deweloperzy, którzy są na rynku od niedawna, mogą rzeczywiście mieć kłopoty, mogą się też zdarzyć bankructwa. J.W. Construction działa w branży od 30 lat. Już dawno temu pomyśleliśmy o dywersyfikacji ryzyka, stąd w naszej ofercie pojawiły się choćby inwestycje hotelowe.

Poza tym oferujemy mieszkania, apartamenty inwestycyjne, a także ekologiczne i energooszczędne, jedno- i wielorodzinne drewniane domy szkieletowe, które produkujemy we własnej fabryce w Tłuszczu.

Zgodnie z przyjętą strategią, budownictwo ekologiczne stanowi już od pewnego czasu ważną część biznesu J.W. Construction?

- To nasza odpowiedź nie tylko na potrzeby rynku, ale też na pojawiające się obawy przyszłych klientów, czy po zakupie domu, czy mieszkania będą w stanie finansowo sprostać kosztom ich eksploatacji.

W Ożarowie Mazowieckim, na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej, rozbudowujemy osiedle ekologicznych domów jednorodzinnych Villa Campina. Wyposażone w pompy ciepła pozwolą mieszkańcom na oszczędne gospodarowanie drożejącą energią elektryczną.

Wystarczy powiedzieć, że w ciągu roku do ogrzania pomieszczeń i wody oraz wentylacji potrzeba zaledwie 22 kWh/m2, co oznacza, że są praktycznie pasywne energetycznie. Każdy z domów jest także przystosowany do montażu paneli fotowoltaicznych, co dodatkowo ograniczy wysokość rachunków za prąd.

Inwestycje, w których oprócz pomp ciepła, montowana będzie fotowoltaika, rozpoczęliśmy także w ubiegłym roku przy ul. Aluzyjnej w Warszawie, gdzie powstaje kameralny budynek z 32 mieszkaniami oraz w podkrakowskiej Zawadzie, gdzie już wkrótce skończymy budowę ekologicznego osiedla 9 budynków ze 160 mieszkaniami i własnym zapleczem sportowym.

To jedne z pierwszych tego typu inwestycji deweloperskich w Polsce. Jesteśmy je w stanie finansować z własnych środków. No i oczywiście posiłkujemy się bankami komercyjnymi.

Dotychczas nie wstrzymywaliśmy inwestycji. Wstrzymuje je nam natomiast administracja

Czy przed J.W. Construction rysuje się dobry czas na to, żeby pomyśleć o akwizycjach na rynku?

- Nie mamy w planach akwizycji, chociaż nie wykluczamy tego.

Jakie są pańskie prognozy dla rynku nieruchomości na ten rok?

- Rok 2023 będzie raczej podobny do ubiegłego. Poprawy spodziewam się dopiero w 2024 roku.

Czy będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której deweloperzy będą wstrzymywać nowe inwestycje w oczekiwaniu na lepsze czasy?

- To możliwe, ale my dotychczas nie wstrzymywaliśmy inwestycji. Wstrzymuje je nam natomiast administracja. Na przykład od pięciu lat nie możemy rozpocząć budowy na warszawskiej Białołęce, na gruncie, który ma uregulowany status prawny.

Działając w taki sposób nigdy nie wypełnimy luki mieszkaniowej. Samorządy najwyraźniej nie chcą, by powstawały nowe osiedla, bo w ślad za nimi musi pojawić się cała infrastruktura: szkoły, przedszkola. Z punktu widzenia urzędników chyba im mniej się buduje, tym lepiej.

Jakich rozwiązań legislacyjnych branża oczekuje w obecnych realiach?

- Przede wszystkim potrzebne są tanie kredyty, aby wypełnić lukę brakujących mieszkań w naszym kraju. Poza tym na sytuację branży korzystnie wpłynęłoby opanowanie inflacji i ustabilizowanie stóp procentowych.

Czekamy też - o czym ostatnio dużo się mówi - na program wspierający nabycie pierwszego mieszkania, skonsultowany z rynkiem i przede wszystkim, w przeciwieństwie do programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” - skuteczny.

Utrudniony dostęp do finansowania to przeszkoda dla większości klientów kredytowych

Czy rację mają ci, którzy podkreślają, że koniunktura sprzedażowa pierwotnego segmentu mieszkaniówki cofnęła się o osiem lat, a zatem nastąpił powrót do punktu wyjścia okresu ostatniej prosperity?

- Dzisiaj rynek jest zupełnie inny. Utrudniony dostęp do finansowania to przeszkoda dla większości klientów kredytowych, jednak ciągle obecni są na nim klienci inwestycyjni.

Taka sytuacja pozytywnie wpływa na rynek najmu, także inwestycyjnego, czego osiem lat temu nie było. Czynnikami, które korzystnie wpływają na jego rozwój są przede wszystkim ochrona przed inflacją, bezpieczeństwo, atrakcyjne stopy zwrotu i gwarancja wzrostu wartości nieruchomości w czasie.

Dla J.W. Construction jest to wyraźna wskazówka, że budowa apartamentów inwestycyjnych, należących do kategorii aparthoteli, takich, jak choćby funkcjonujące od kilku lat Apartamenty Varsovia czy realizowany obecnie projekt Apartamenty Pileckiego w Warszawie, to słuszny kierunek rozwoju. Wkrótce oddamy do użytku w tym segmencie 224 lokale wykończone pod klucz.

Jakie inwestycje zamierza realizować w 2023 roku J.W. Construction? Co będzie priorytetem dla spółki w latach kolejnych?

- W tym roku będziemy kontynuować inwestycje mieszkaniowe w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie i Chorzowie. W stolicy planujemy uruchomić trzy nowe na warszawskiej Białołęce, z kolei we wspomnianej już Zawadzie pod Krakowem - ekologiczne osiedle domów wielorodzinnych.

Uruchamiamy sprzedaż domów jednorodzinnych na raty. W pewnym sensie będziemy tu pionierami na rynku, zastępując banki do czasu, aż na rynku pojawią się tańsze kredyty. Prawdopodobnie wystartujemy także z budową hotelu ze 160 pokojami i zapleczem konferencyjnym w podwarszawskiej Jachrance.

Rozmawiał: Jerzy Dudała

