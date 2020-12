Józef Wojciechowski: nie boję się inwigilacji, jeśli ma pomóc w zwalczeniu pandemii

Zainteresowanie inwestorów deweloperami raczej nie zmaleje, bo nieruchomości to najbezpieczniejsza przystań dla kapitałów wypracowanych przez fundusze nieruchomościowe. Polska jest trzecim krajem w Europie pod względem liczby nowo powstających mieszkań na tysiąc mieszkańców, a perspektywy rozwoju są dobre - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Józef Wojciechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding SA.

- Branża nieruchomości została praktycznie wykluczona z możliwości skorzystania z Tarczy antykryzysowej. W przypadku grupy J.W. Construction Holding prawie 4/5 pracowników zatrudnionych jest w naszych obiektach hotelarskich - branży dotkniętej perturbacjami spowodowanymi COVID-19.Ucierpiał też najem krótkoterminowy. Z uwagi na podejście sektorowe oraz definicję podmiotów powiązanych w duże przedsiębiorstwo, o dofinansowanie nie mogły starać się nasze spółki zależne: Dana Invest czy Varsovia Apartments, podmioty celowe prowadzące działalność hotelarską, objęte pomocą jako branża dotknięta pandemią.Mogły skorzystać jedynie z odroczenia ZUS i przez okres trzech miesięcy z dopłaty do postojowego. Warto podkreślić, że przez cały okres trwania pandemii prowadzimy co najmniej trzy bardzo duże projekty deweloperskie - Bliska Wola w Warszawie, Hanza Tower w Szczecinie i Osiedle Nowe Tysiąclecie w Katowicach.Siła finansowa Grupy pozwala nam przetrzymać trudny okres, jednakże uważam, że programy wsparcia nie powinny być definiowane na poziomie PKD, tylko według oceny pełnego profilu działalności podmiotu.Nie pomagają deweloperom urzędnicy. Przy wydawaniu decyzji, zaświadczeń, postanowień w procesach administracyjnych czas oczekiwania na uzyskanie danego dokumentu wydłużył się dwu-, a nawet trzykrotnie, przez co nie mogliśmy w planowanym terminie rozpocząć wielu inwestycji, a to wpłynęło znacząco na zmniejszenie naszej oferty.- W konsekwencji liczba sprzedanych lokali w 2020 roku będzie niższa niż w roku poprzednim. Problem ten dotknął nie tylko J.W. Construction. Na koniec maja Kompas Inwestycji zarejestrował aż 170 wstrzymanych projektów deweloperskich, a w pierwszym tygodniu czerwca - 169.Brakuje też wsparcia dla osób kupujących mieszkania w postaci różnych programów rządowych, które w przeszłości, przez lata, wspomagały rynek nieruchomości. Wszystko wskazuje na to, że rządowy program mieszkaniowy osiągnie w 2020 roku równie słabe efekty co w latach poprzednich.- Myślę, że pandemia po raz kolejny pokazała, że mieszkanie i warunki, w jakich mieszkamy, są ogromnie ważne. Świadczy o tym większe zainteresowanie mieszkaniami większymi i przynależnymi do nich balkonami i tarasami, czy nawet domami z ogródkiem.Nie czekamy jednak na badania i wypowiedzi ekspertów. Chcemy być przygotowani, niezależnie od pandemii, myślimy zupełnie innymi kategoriami. W należącej do J.W. Construction fabryce w Tłuszczu powstają drewniane domy praktycznie pasywne energetycznie, bo do ich ogrzania i wody oraz do wentylacji potrzebują zaledwie 22 kWh/mkw./rok (po zastosowaniu paneli fotowoltaicznych można sprzedawać nadwyżki prądu), ekologiczne, a kosztują tyle co dom tradycyjny.W niedługim czasie będzie je można kupić i postawić na swojej działce. Firmy badawcze rejestrują obecnie więcej zapytań o małe domy, które można postawić na miejskich ogródkach działkowych czy podmiejskich działkach rekreacyjnych. Mamy taką ofertę. Domki całoroczne czy jak kto woli, sezonowe, można będzie kupić w J.W. Construction. Biznes musi kroczyć przed pandemią, wyprzedzać jakiekolwiek zmiany, nie tylko spowodowane COVID-19.Czytaj także: Józef Wojciechowski: Spokojnie. Damy radę, ten kraj jest nie do zajechania - Specyfika projektów deweloperskich polega na tym, że przepływy pieniężne układają się nierównomiernie i deweloperzy muszą korzystać z finansowania z zewnątrz. Tymczasem rynek finansowania - między innymi nowych projektów - jest w okresie pandemii trochę zamrożony.Banki, zajęte restrukturyzacją własnych portfeli, zachowują ostrożność w udzielaniu kredytów i finansowaniu działalności biznesowej. Tymczasem kredyty przeznaczone na poprawę płynności, gwarantowane przez BGK, nie mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji.Niewątpliwie dużym problemem dla większości deweloperów jest wydłużenie w czasie oczekiwania na jakiekolwiek dokumenty i zezwolenie na uruchomienie inwestycji. Konieczność dodatkowych uzgodnień, raportów środowiskowych, operatów, znacznie wydłuża cały proces.- Przyspieszenie i uproszczenie procedur administracyjnych byłoby ogromnym wsparciem dla naszej branży. Co prawda długo oczekiwana przez deweloperów nowelizacja Prawa budowlanego może budzić nadzieję, ale jak zawsze dużo zależeć będzie od interpretacji urzędników.W ustawie wyznaczono konkretne terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. To niewątpliwie jest dla deweloperów korzystny kierunek.Warto też wspomnieć, że wielu deweloperów ma w swoim portfolio nie tylko mieszkania, na które popyt nie maleje. O to, że nie uda się ich sprzedać, inwestorzy nie muszą się martwić. Rosnąca popularność modelu pracy zdalnej może spowodować, że pracodawcy zredukują wynajmowaną powierzchnię biurową, więc popyt na nią również może być mniejszy, a to problem, z którym muszą zmierzyć się deweloperzy, którzy zaangażowali się w budowę biurowców.Jeśli chodzi o klientów, to od początku pandemii banki zabezpieczają się przed ich niewypłacalnością i - pomimo niskich stóp procentowych i cen kredytów najniższych w historii - dla chętnych na zakup mieszkania uzyskanie pozytywnej odpowiedzi z banku jest znacznie trudniejsze niż przed pandemią.Są większe wymagania odnośnie wkładu własnego, zdolność kredytowa jest liczona znacznie bardziej restrykcyjnie, osoby zatrudnione na tzw. śmieciówkach czy w określonych branżach nie mają większych szans. To też jest dla deweloperów negatywnym zjawiskiem.- Jeśli ma pomóc w zwalczeniu pandemii, to jestem za nią. Ja nie boję się inwigilacji.- O ile przejawy pandemii wystąpiły w branży deweloperskiej z umiarkowanym nasileniem, a nawet były dość łagodne w porównaniu z innymi gałęziami gospodarki, także dla nas, to w naszych obiektach hotelowych i aparthotelowych mamy sytuację trudną.Czekamy na odmrożenie branży turystycznej, bo na pomoc, jak już wcześniej wspomniałem, nie mamy co liczyć. Dodam, że na brak pomocy się nie obrażam, przeciwnie, sami pomagamy. W okresie pierwszego lockdownu spowodowanego COVID-19, w zamkniętym dla klientów od połowy marca do końca maja - wskutek decyzji władz państwowych - należącym do spółki Hotelu Dana w Szczecinie udostępniliśmy nieodpłatnie 100 pokoi dla pracowników służby zdrowia.W porozumieniu z Piotrem Krzystkiem, prezydentem Szczecina, w obiekcie zakwaterowanych zostało kilkudziesięciu lekarzy, pielęgniarki, ratownicy i laboranci na co dzień zmagający się z koronawirusem w szpitalu jednoimiennym przy ul. Arkońskiej. Hotel został oczywiście odpowiednio przygotowany i wyposażony we wszystkie niezbędne środki ochrony. Tak, by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa medyków i personelu hotelowego.- Ja znam się na budowie domów. Kwestię szczepień na COVID-19 pozostawiam lekarzom. Sądzę jednak, że ryzyko powikłań związane ze szczepieniem jest znacznie niższe niż ryzyko związane z chorobą. Tak jest w przypadku wszystkich szczepień.