Józef Wojciechowski o problemach deweloperów, inflacji, Polskim Ładzie i zielonym zwrocie

- Obecna wysoka inflacja ma duży wpływ na realne płace, siłę nabywczą i z pewnością dla wielu będzie poważnym problemem. Ale posiadacze nieruchomości dobrze wiedzą o corocznym wzroście jej wartości, która niekiedy może nawet zbliżyć się do 10 proc. Takiej stopy zwrotu nie da żadna inna lokata - podkreśla Józef Wojciechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding, w rozmowie z Jerzym Dudałą.

- Sektor nieruchomości w Chinach, wraz z produkcją z powiązanych branż, odpowiada - według szacunków ekonomistów - nawet za 25 proc. PKB Chin. Zatem to poważna sprawa.Utrzymanie zdrowego rozwoju rynku i ochrona praw oraz interesów konsumentów - bo wiemy, iż 90 proc. nowych nieruchomości w Chinach jest sprzedana przed ukończeniem - będzie, jak sądzę, priorytetem władz chińskich i motywatorem do przeprowadzenia restrukturyzacji deweloperów.Ale nawet, gdyby coś poszło nie tak, obawy, że ewentualne bankructwa deweloperów chińskich przyczynią się do globalnego kryzysu, są - według mnie - przedwczesne. A już na pewno nie powinni się o to martwić Polacy.Czytaj również: Roman Kluska o drożyźnie, biurokracji i zielonym szaleństwie - Wysoka inflacja i niskie stopy procentowe sprawiają, że ludzie wycofują oszczędności z lokat i zaczynają szukać inwestycji alternatywnych.Inwestycja w nieruchomości dla wielu była,od kilku już lat wyborem numer jeden: dobrze zabezpieczała kapitał i była obarczona niskim ryzykiem.- Obecna wysoka inflacja ma duży wpływ na realne płace, siłę nabywczą i z pewnością dla wielu będzie poważnym problemem. Ale posiadacze nieruchomości dobrze wiedzą o corocznym wzroście jej wartości, która niekiedy może nawet zbliżyć się do 10 proc.Takiej stopy zwrotu nie da żadna inna lokata. Zapowiadane podwyżki stóp procentowych mogą spowolnić inflację, miejmy nadzieję, że tak się stanie, ale nie zachwieją rynkiem nieruchomości. I nie należy się spodziewać, że mieszkania czy domy będą tańsze, gdyż na ich cenę wpływają ceny materiałów i robocizny, które w związku z inflacją też rosną.Warto też mieć świadomość, że przy kredytach rozłożonych na 25 czy 30 lat, obecna podwyżka nie powoduje radykalnej zmiany sytuacji nabywców mieszkań.- Rynek mieszkaniowy, z uwagi na utrzymujący się wysoki popyt, przeżywa okres dobrej koniunktury, co przekłada się na dobrą sytuację tej części naszego biznesu. Natomiast działalność hotelowa i aparthotelowa, z uwagi na restrykcje i lockdowny związane z pandemią, nie przynosi spółce, co oczywiste, satysfakcjonującego dochodu.J.W. Construction jest właścicielem i operatorem 5 wybudowanych przez siebie hoteli i aparthoteli. O ile obiekty o charakterze turystycznym, zlokalizowane w atrakcyjnych przyrodniczo miejscach, jak na przykład Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference w Krynicy Zdroju, poradziły sobie w tej trudnej sytuacji, o tyle obiekty służące jako miejsce noclegu w podróży służbowej muszą poszukiwać rozwiązań, które pozwoliłyby im przetrwać w dobrej formie.- W przypadku aparthotelu Jerozolimskie Invest w Warszawie rozwiązaniem była zamiana najmu krótkoterminowego na długoterminowy. Jeden z hoteli 500 przygotowujemy do konwersji na dom seniora - w formule assisted living.To forma zapewnienia opieki seniorom, którzy nie chcą rezygnować z prywatności i niezależności, mimo iż istnieje oczywista potrzeba zapewnienia im bezpieczeństwa medycznego i socjalno-społecznego.Projekt jest unikalny, ale jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości apartamenty senioralne będą miejscem naturalnego wyboru dla tysięcy seniorów i ich bliskich. Pierwsze kroki w kierunku tego typu konwersji zostały już w Polsce zrobione.- W najbliższym czasie planujemy uruchomić projekty deweloperskie na blisko 1500 lokali. Wkrótce wystartujemy z kompleksem apartamentowców o podwyższonym standardzie, z mariną i zapleczem handlowo-usługowym, przy ul. Celnej w Szczecinie.Będzie to druga, obok multifunkcyjnego, 27-piętrowego wieżowca Hanza Tower, prestiżowa inwestycja, jaką J.W. Construction zrealizuje w tym mieście. Powstanie tam blisko 800 mieszkań, ponad 800 miejsc postojowych i część komercyjna, która zajmie powierzchnię ponad 9,3 tys. m kw. i będzie dostępna nie tylko dla mieszkańców, ale także dla osób z zewnątrz.Z początkiem roku ruszy budowa osiedla Stacja Centrum w Pruszkowie, na blisko 450 mieszkań. Będziemy kontynuować nasz pionierski projekt, rozpoczęty w 2019 roku - domy o konstrukcji szkieletowej, w których największy nacisk kładziemy na oszczędność energii zużywanej przez mieszkańców i użycie optymalnej ilości materiałów budowlanych, nadających się do recyklingu.Stosujemy w nich urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Domy stawiane są na podwarszawskim Osiedlu Villa Campina, opodal Puszczy Kampinoskiej. Już wybudowaliśmy 51 domów jednorodzinnych w technologii prefabrykacji, teraz powstaną kolejne 22, a docelowo będzie ich 180.Następnym projektem, w którym wykorzystane będą proekologiczne rozwiązania, jest osiedle domów wielorodzinnych w technologii prefabrykacji w podkrakowskiej Zawadzie.- Obecnie nie, gdyż nie realizujemy inwestycji jako wykonawca. Generalnym wykonawcą trzech największych inwestycji, które prowadzimy - Osiedla Horizon w Gdańsku, Osiedla Kościuszki w Chorzowie oraz Nad Odrą w Szczecinie - jest PORR. A dla kolejnych, które zamierzamy wkrótce uruchomić, wykonawcy niebawem zostaną wyłonieni.Ewentualne problemy z pozyskiwaniem pracowników - niestety wielce prawdopodobne - będą spoczywać, co najwyżej, na barkach firmy realizującej prace budowlane.- Kilka miesięcy temu, w lipcu 2021 roku, Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych mających na celu dostosowanie unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku, w porównaniu z poziomami z 1990 roku.To ogromny i bardzo ambitny projekt, nazywany potocznie właśnie Fit for 55. Propozycja zakłada m.in. zmianę obecnego systemu handlu emisjami EU ETS i stworzenie odrębnego systemu regulacji dla sektora budynków i transportu drogowego.- Nie wiem, czy obecny kryzys energetyczny nie zweryfikuje nieco tych planów. Wiemy natomiast, że bardzo krytycznie podchodzi do nich polski rząd. Nam, deweloperom, pozostaje jedynie uważnie przyglądać się tym dyskusjom i czekać na wnioski.Jesteśmy w Europie, chcemy w niej być, a to nakłada na nas obowiązek stosowania europejskich przepisów. Czy nie uderzy to w konkurencyjność firm z naszego kontynentu?Europa ciągle jest i z pewnością pozostanie najlepszym na świecie miejscem do życia, być może również dzięki takim rozwiązaniom. Coś za coś...- Nie spodziewam się raczej, by wprowadzone w Polskim Ładzie - na przykład dopłaty do kredytów i możliwość budowania małych domków jednorodzinnych do 70 m kw. bez pozwolenia - miały istotny wpływ na branżę. Wielu ekspertów uważa wręcz, że dopłaty mogą zwiększyć i tak wysoki popyt na mieszkania, co spowoduje kolejny wzrost cen.Jakie będą skutki Polskiego Ładu w dziedzinie podatków oraz innych obciążeń fiskalnych i pozafiskalnych?No cóż, powiem oględnie: nie jestem zwolennikiem, a tym bardziej entuzjastą, zawartych w nim rozwiązań. Przede wszystkim zupełnie niepotrzebnie komplikują życie i funkcjonowanie przedsiębiorcom, zwiększają obciążenia, również w naszej branży. Nie przewiduję natomiast, by zachwiały na dłużej koniunkturą na rynku deweloperskim.