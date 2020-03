Józef Wojciechowski: Spokojnie. Damy radę, ten kraj jest nie do zajechania

- Kluczowe jest odciążenie ludzi i przedsiębiorstw od danin na rzecz państwa. Nie przełożenie ich, odroczenie, bo to nic nie da. Jeżeli to ma pomóc w utrzymaniu miejsc pracy i zdolności do odtworzenia potencjału wytwórczego, który pozwoli w miarę szybko na wyjście z kryzysu, kiedy minie już ta zaraza - działania muszą być naprawdę radykalne - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Józef Wojciechowski, założyciel i główny udziałowiec firmy J.W. Construction Holding SA.

Józef Wojciechowski wskazuje, że trzeba stworzyć prawdziwą „tarczę antykryzysową”, która zapobiegnie bankructwom i zwolnieniom pracowników - przynajmniej tym redukcjom, których można uniknąć.

Jego zdaniem o branżę deweloperską nie należy się specjalnie martwić - n ie wymaga ona specjalnego traktowania - działania rządu powinny być radykalne, ale podobne do tych w innych branżach.

Koronawirusowy kryzys? - Teraz, kiedy właściwie zostały zdjęte hamulce, jest właśnie czas na naprawdę odważne działania państwa - uważa Józef Wojciechowski.