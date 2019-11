Już 15 listopada w Katowicach rozpocznie się konferencja 4Buildings

4Buildings to nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce i krok w kierunku zrównoważonego budownictwa przyszłości. Przez trzy dni (15-17 listopada 2019 r.) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach producenci i dystrybutorzy, liderzy nowatorskich rozwiązań oraz eksperci będą prezentować najnowsze rozwiązania w branży budowlanej i dyskutować o tym, jak rozwijać swój biznes i budować nowocześnie, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i z korzyścią dla społeczeństwa.

Wiedzą i doświadczeniem z jej uczestnikami podzielą się także m.in.:, Creative Director w Tétris;, współwłaściciel Hola Design;prezes Dalkia Polska Energia;członek zarządu Higasa Properties;, prezes GPP Business Park;, Green Building Department Director w Sweco Consulting;architekt w OVO Grąbczewscy Architekci;współwłaściciel Wirex; A, założyciel-kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach;partner w Horizone Studio.W 4Buildings wezmą też udziałczłonek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów;architekt w KWK Promes;współwłaściciel BIMproQr;, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, wiceprzewodnicząca Europe Regional Network (ERN), europejskiej części World Green Building Council;prezes SARP oddział Katowice;, prezes EDS Retail Park;, ekspert ds. zarządzania przez jakość i certyfikacji budynków pasywnych, koordynator projektów inwestycyjnych/niskoemisyjnych willi i rezydencji.Swoją wiedzą z uczestnikami 4Buildings podzielą się także, architekt, współwłaściciel, Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach, akredytowany certyfikator, Passive House Institute;architekt w Kuryłowicz&Associates;, prezes HRE Investments;, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, właściciel visio | architects and consultants;prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa;, dyrektor Działu Zarządzania Środowiskiem i Infrastrukturą Techniczną w Metro Properties;Pracownia Architektoniczna Toprojekt;, dyrektor rozwoju biznesu w Lafarge;architekt, międzynarodowy ekspert i trener budownictwa energooszczędnego i pasywnego, właściciel Biura projektowego GreenCherry Architecture; Eprezes DMDmodular;, Operations Manager w Grupie Europtima;, prezes biura projektowego MJZ.16 i 17 listopada br. 4Buildings przyjmie formułę dni otwartych dla entuzjastów nowinek i ekologicznych trendów w budownictwie. W listopadowy weekend w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędą się prezentacje, debaty oraz warsztaty.Ich uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in.: jak usprawnić procesy realizacji inwestycji, przebudować stary budynek w energooszczędny i ekologiczny dom przyszłości oraz zbudować dom niskoemisyjny, poznać najmodniejsze projekty domów, najbardziej ekologiczne budynki na świecie, a także eko-domy czy domy z drewna. Na uczestników 4Buildings czekają także bezpłatne konsultacje i porady architektów, w tym architektów zieleni oraz ekspertów z firm wykonawczych i instalacyjnych.Na 4Buildings obecne będą firmy budowlane, wykonawcy, deweloperzy i inwestorzy, zarządcy nieruchomości, zarządzający infrastrukturą drogową, kolejową, wodną, techniczną, firmy wykończeniowe, grupy zakupowe, kupcy, projektanci i architekci, producenci i dostawcy materiałów budowlanych i technologii, urbaniści, administracja rządowa i samorządy, producenci i dostawcy usług oraz sieci handlowe.– Ponad 5 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, ponad 70 ekspozycji, stoiska firm, wystawy, strefy porad, stoiska konsultacyjne, prezentacje, warsztaty, strefa zieleni, strefa innowacji – 4Buildings to zdecydowanie więcej niż targi budowlane. To wyselekcjonowana oferta zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla budownictwa, a także międzynarodowa, interdyscyplinarna platforma wymiany wiedzy, idei oraz najlepszych globalnych doświadczeń – mówią Małgorzata Burzec-Lewandowska i Robert Posytek, redaktorzy merytoryczni 4Buildings. – To także okazja do nawiązania kontaktów oraz wymiany wzajemnych doświadczeń w branży. I wreszcie, dla każdego z nas, zestaw inspiracji i praktycznych porad – dodają.Wydarzeniu towarzyszy konkurs 4 Buildings Awards 2019, w którym wyróżnione zostaną postępowe inwestycje, nowatorskie technologie oraz ludzie z wizją. Ideą konkursu jest promowanie nowoczesnego budownictwa, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wieczornej gali 15 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.Organizatorem 4Buildings jest Grupa PTWP, wydawca branżowych magazynów i portali oraz organizator kongresów, konferencji, imprez targowych, seminariów i szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach oraz 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa.