Już dziś 4 Design Days 2022. Zobacz, co w programie

Nowy Europejski Bauhaus, Zielona transformacja na rynku nieruchomości, Resetowanie miast, Polskie rzemiosło. Renesans, Biura po pandemii - to jedne z najważniejszych tematów 4 Design Days 2022, który rozpoczyna się dziś w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Bezpieczeństwo na 4 Design Days

Przepisu na aglomerację przyszłości poszukają uczestnicy sesji „Resetowanie miast: jakie są, na jakie czekamy?”. Odpowiedzi na pytanie, jak „narysować” miasta, by były dobrym miejscem do życia i spełniały funkcje ośrodków gospodarczych na miarę XXI wieku udzielą m.in. Tomasz Konior, architekt, urbanista i właściciel Konior Studio, Jörg Leeser, Founding Partner, BeL Sozietät für Architektur, Przemo Łukasik, właściciel, Medusa Group oraz Iwona Markešić, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. W ramach sesji „Wizje, które zmienią polskie miasta” prelegenci (a wśród nich m.in. Szczepan Wroński, WXCA oraz Srdjan Zlokapa i Martin Marker Larsen, architekci A-A Collective) zaprezentują planowane i realizowane inwestycje, które znacząco ubogacą przestrzenie miejskie.Jednym z najważniejszych tematów związanych z designem będzie również panel dyskusyjny „Porozmawiajmy o Bauhausie. Wzornictwo, które opiera się trendom i modom”. O Bauhausie, który był receptą na nadmiar i zachętą do prostoty oraz funkcjonalności, wypowie się m.in. Magdalena Hubka, projektantka Swallow’s Tail Furniture.Wydarzeniem towarzyszącym dni branżowych będzie Property Forum Śląsk. Eksperci przedyskutują rolę projektów komercyjnych w rozwoju województwa śląskiego i podzielą się pomysłami na wzmacnianie przewagi konkurencyjnej regionu. Jakich inwestycji potrzebują śląskie miasta, aby przyciągać największych światowych graczy? Czy na rynku biurowym popyt nadąży za podażą? Czy śląskie uczelnie odpowiadają na potrzeby rynku pracy? Co oferuje region swoim mieszkańcom i jaka jest ich jakość życia? Jaka będzie przyszłość handlu, turystyki i branży hotelowej na Śląsku?To tylko kilka pytań, na które odpowiedzą prelegenci. Wśród nich znajdzie się m.in. Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej; Mirosław Huczek, prezes zarządu TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o.; Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie; Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost; Marcin Nowak, Managing Director, Ammega Business Services; Mariusz Sosna, Tribe Lead, ING Tech Poland; Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący rady Polskiej Organizacji Turystycznej, przewodniczący rady nadzorczej Orbis Group.Na zakończenie pierwszego dnia wydarzenia odbędzie się gala Property Design Awards, podczas której zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu na obiekty i przestrzenie z najlepszą architekturą i designem w Polsce. Drugi dzień zwieńczy natomiast Dobry Design Gala – punktem głównym będzie wyróżnienie laureatów konkursu na nowe ikony polskiego designu.Weekend 29-30 stycznia 2022 roku będzie stanowił gratkę dla poszukiwaczy inspiracji przy urządzaniu swoich domów lub biur i innych wnętrz komercyjnych – czeka ich szereg prezentacji, porad i warsztatów. W ramach cyklu „Urządź się z Dobrzemieszkaj.pl. Recepta na wnętrza, o jakich marzysz!” uczestnicy poznają wiele kreatywnych sposobów na aranżację przestrzeni.Praktycznymi pomysłami na wybór roślin do salonu, zaplanowaniem miejsca do pracy zdalnej czy zagospodarowaniem ściany w sypialni podzielą się m.in. Alina Badora, właściciel Pracowni Projektowej Alina Badora, Agnieszka Buchta-Swoboda, właściciel Pracowni Agnieszka Buchta-Swoboda Design oraz Agata Frątczak, właściciel Pracowni Madama. Dodatkową atrakcją będą warsztaty „ABC DIY – wiele rzeczy możesz zrobić sam!” z udziałem m.in. Beaty Łańcuchowskiej i Anny Drozd, projektantek wnętrz i autorek bloga „Pani to potrafi”. Uczestnicy zajęć będą mogli nauczyć się takich czynności jak układanie paneli, tapetowanie czy montowane oświetlenia.Wydarzenie będzie również okazją do wysłuchania wielu inspirujących opowieści. Najlepsi polscy architekci i projektanci wnętrz przedstawią kulisy powstawania najciekawszych aranżacji przestrzeni i domów jednorodzinnych ostatnich lat. Wśród nich znajdzie się m.in. Marta Drzymała, założycielka MUM Studio; Marta Magnowska, architekt wnętrz, KODO Projekty i Realizacje Wnętrz; Monika Staniec, architekt, Monika Staniec Interior Design; Agnieszka Szalbierz, właścicielka pracowni Szalbierz Design; Bogusław Barnaś, architekt, BXB Studio; Anna Paszkowska-Grudziąż i Rafał Grudziąż, architekci, pracownia 81waw.pl; Sebastian Marach, architekt, Yono Architecture. O początkach swoich biznesów opowiedzą m.in. Piotr Kler, założyciel firmy Kler i Tom Bensari, założyciel, główny wykonawca, Bensari Ébénistes, z kolei przepisem na stworzenie oferty marki podzieli się Karolina Sieniawska, dyrektorka zarządzająca Wordsmith PR.Moderatorami sesji będą m.in. Tomasz Pągowski, projektant, konstruktor, prowadzący programy o urządzaniu wnętrz: Remont w 48h, Projekt Lokalny, Bitwa o Dom, a także Mirella Firchał-Kępczyńska i Marcin Kępczyńscy, projektanci, prowadzący program „Para w remont” na antenie HGTV.Przez wszystkie cztery dni będzie można również odwiedzić stoiska ponad 120 producentów i dostawców wyposażenia wnętrz.Organizator, w trosce o zdrowie i komfort uczestników 4 Design Days, podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowych zasad bezpieczeństwa. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które przy wejściu na wydarzenie spełnią jeden z trzech warunków: okażą ważny Unijny Certyfikat Covid; przedstawią potwierdzenie posiadania statusu ozdrowieńca po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich maksymalnie 6 miesięcy lub okażą, w wersji elektronicznej bądź papierowej, negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonany nie więcej niż 48 godzin przed godziną rozpoczęcia wydarzenia.Ze szczegółami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa można zapoznać się na stronie: https://www.4dd.pl/2022/pl/zasady-bezpieczenstwa,469.html Organizatorem 4 Design Days jest Grupa PTWP, wydawca branżowych pism i portali, m.in.: propertynews.pl, propertydesign.pl, dobrzemieszkaj.pl oraz organizator m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.