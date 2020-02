Już dziś 4DD i Property Forum Katowice. Święto designu, nieruchomości i wzornictwa

Premierowe prezentacje nowych, dużych inwestycji, spotkania z czołowymi architektami i projektantami, czy debaty o przyszłości ważnych instytucji złożą się na 4 Design Days w Katowicach, które odbywać się będą od 6 do 9 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

4 Design Days to największe w tej części Europy wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa, które w tym roku zgromadzi 300 prelegentów i 300 wystawców.

Czterodniowe święto kreatywnego designu łączy w jednej przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach wydarzenia dla specjalistów z atrakcjami dla szerokiego odbiorcy.

Program 4 Design Days obejmuje także HouseMarket Forum 2020 - konferencję o rynku mieszkaniowym na Śląsku oraz Property Forum Katowice - regionalne spotkanie deweloperów, właścicieli i najemców powierzchni komercyjnej.





V edycja 4 Design Days – największego w tej części Europy międzynarodowego wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa - rozpocznie się 6 lutego 2020 r. o godzinie 9:45.



Pierwsze dwa dni wydarzenia - 6-7 lutego 2020 r. - są adresowane do profesjonalistów zajmujących się nieruchomościami, architekturą oraz wzornictwem. Wypełni je kilkadziesiąt sesji dyskusyjnych i prezentacji, które koncentrować się będą wokół zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturze, odpowiedzialnego projektowania, które uwzględnia długie życie budynków, budowania z myślą o ograniczeniu ingerencji w środowisko naturalne.



O powstającym tuż przy Spodku wieżowcu KTW II, który będzie najwyższym budynkiem biurowym nie tylko w Katowicach, ale i w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), a także o projekcie osiedla mieszkaniowego Pierwsza Dzielnica opowie Przemo Łukasik, a o Hotelu Puro w Katowicach - Tomasz Konior.



W piątek na scenie Spodka odbędzie się debata pt. "Strefa Kultury - co dalej?". Eksperci będą mówić o dotychczasowych doświadczeniach instytucji, które współtworzą tę nową przestrzeń w centrum Katowic, a także o planach na rozwój i potencjale organizacji wydarzeń w tej części miasta. W dyskusji udział wezmą m.in.: dyrektor naczelna i programowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Ewa Bogusz-Moore, założyciel i właściciel Konior Studio Tomasz Konior, prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik, partner JEMS Architekci Jerzy Szczepanik-Dzikowski oraz partner zarządzający TDJ Estate Maciej Wójcik.



Podczas 4 Design Days będzie też mowa o rewitalizacji Parku Śląskiego w Chorzowie - największego parku miejskiego w Polsce, oraz o kultowej hali Spodka. Uczestnicy debaty pt.: "Spodek - jak zmieniać ikonę" odpowiedzą na pytania: jak pogodzić status perły architektury z nowoczesnymi udoskonaleniami, których wymaga rynek eventów, jakie są oczekiwania organizatorów wydarzeń czy jak zadbać o komfort uczestników wydarzeń.

Regionalne Property Forum Katowice

6-7 lutego 2020 r. w Katowicach, w ramach 4 Design Days (6-9 lutego 2020 r.), odbędzie się także Regionalne Property Forum Katowice.



Regionalne Property Forum edycja 2019/2020 to wiele aktualnych tematów, gorące dyskusje i prezentacje w gronie największych graczy rynku nieruchomości komercyjnych i cenionych ekspertów. To także Work & Leisure Talks, czyli seria dyskusji i prezentacji o najnowszych trendach w designie oraz wyposażaniu przestrzeni do pracy i wypoczynku.



Wśród uczestników Property Forum Katowice będą przedstawiciele władz samorządowych, właściciele oraz zarządcy spółek inwestujących na rynku centrów handlowych, biurowców, magazynów i hoteli, najemcy powierzchni komercyjnych, sieci hotelowe, szefowie największych agencji doradczych, przedstawiciele instytucjonalnego otoczenia branży oraz reprezentanci instytucji finansowych.



Regionalne konferencje Property Forum to niepowtarzalna okazja do nawiązania biznesowych kontaktów z kluczowymi przedstawicielami tej branży. Okazją do tego są dyskusje panelowe, ale i kuluarowe.

Dni otwarte

Sobota i niedziela (8-9 lutego 2020 r.) to dni otwarte 4 Design Days dla mieszkańców regionu, gości z kraju i z zagranicy. Będzie to okazja do poznania najnowszych trendów w urządzeniu wnętrz, miejsce spotkań z architektami wnętrz, projektantami, designerami. Nie zabraknie wielu atrakcji dla najmłodszych.



