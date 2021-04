Już jutro Property Forum Trójmiasto i Kraków

Prezesi, menedżerowie, a także samorządowcy o wyzwaniach i perspektywach rynku nieruchomości komercyjnych w postcovidowej rzeczywistości. Już 14 kwietnia rusza konferencja Property Forum ONLINE – Regiony poświęcona rynkowi Trójmiasta i Krakowa.

Pandemia zaskoczyła wszystkich: nowa rzeczywistość, inne wyzwania, ale też więcej możliwości. Sam grunt to za mało - jak Trójmiasto zabiega o inwestorów? Plany rozwoju regionu a możliwości dla biznesu. Recepta na Trójmiasto – gęsto i zielono, ale bez lasu wieżowców? Czy realizowane w metropolii projekty deweloperskie sprzyjają realizacji wizji nowoczesnego ośrodkaWidmo upadłości krąży nad hotelami, które żyły z biznesu. Ograniczony ruch lotniczy, ścięte wydatki na podróże służbowe, eventy w odwrocie - droga do rekonwalescencji branży w miastach będzie długa. Jak przyciągać biznes, promować bezpieczną i odpowiedzialną turystykę? Rola władz regionalnych.Nowa rzeczywistość kreuje nowe rozwiązania. W jakim stopniu w pandemicznym świecie plany deweloperów w regionach pozostaną aktualne, a podaż spotka się z popytem? Czy rozwiązania typu flex i projekty mixed-use wyprą z rynku fabryki biurowe?Przemysł zwolnił, ale branża e-commerce jest rozpędzona jak nigdy i nadrabia spadki. Deweloperom powierzchni logistyczno-przemysłowych sprzyja też relokacja procesów produkcji do krajów leżących bliżej rynków zbytu. Jak na tym trendzie skorzystają regiony? Czy deweloperzy powierzchni logistyczno-magazynowych szukają nowych lokalizacji?Połączenia lotnicze, dobra baza hotelowa, infrastruktura konferencyjna oraz potencjał akademicko-kulturalno-naukowy – to te czynniki zbudowały najsilniejszy regionalny ośrodek biznesowy w Polsce i potężny rynek nieruchomości komercyjnych. Czy covid zniszczył te atuty? Jak je szybko odbudować, gdzie szukać nowych? Dlaczego Kraków?Widmo upadłości krąży nad hotelami, które żyły z biznesu. Ograniczony ruch lotniczy, ścięte wydatki na podróże służbowe, eventy w odwrocie - droga do rekonwalescencji branży w miastach będzie długa. Jak przyciągać biznes, promować bezpieczną i odpowiedzialną turystykę? Rola władz regionalnych.Nowa rzeczywistość kreuje nowe rozwiązania. W jakim stopniu w pandemicznym świecie plany deweloperów w regionach pozostaną aktualne, a podaż spotka się z popytem? Czy rozwiązania typu flex i projekty mixed-use wyprą z rynku fabryki biurowe?Przemysł zwolnił, ale branża e-commerce jest rozpędzona jak nigdy i nadrabia spadki. Deweloperom powierzchni logistyczno-przemysłowych sprzyja też relokacja procesów produkcji do krajów leżących bliżej rynków zbytu. Jak na tym trendzie skorzystają regiony? Czy deweloperzy powierzchni logistyczno-magazynowych szukają nowych lokalizacji?Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca propertynews.pl, WNP.PL czy portalsamorzadowy.pl.