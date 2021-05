Już po kryzysie? 26 miliardów zł nowych kredytów mieszkaniowych

W okresie styczeń - kwiecień 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 83,4 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 25,83 mld zł. Rok wcześniej w tym samym okresie było to 75,9 tys. kredytów na kwotę 22,13 mld zł - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej.

Jak informuje BIK w okresie styczeń - kwiecień 2021 r. już ponad połowa (53 proc.) wartości udzielonych kredytów dotyczy przedziału kwotowego powyżej 350 tys. zł, w którym kredyty powyżej 500 tys. zł stanowiły 24,1 proc.



- Wysokie dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczyły tylko kredytów z dwóch przedziałów tj.: od 350 do 500 tys. zł i powyżej 500 tys. zł. W pozostałych przedziałach zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dynamiki nie przekroczyły (+5 proc.)- czytamy w komunikacie BIK.



Jak dodaje BIK kwiecień 2021 r. to kolejny miesiąc, w którym kredyty mieszkaniowe odnotowują dodatnie dynamiki sprzedaży. Utrwaliła się już niewątpliwie hossa w tym segmencie finansowania. Widać to w średniej wartości udzielanego kredytu, która w kwietniu 2021 r. osiągnęła rekordowe 318,35 tys. zł i była wyższa o 6,6 proc. od średniej z kwietnia 2020 r.



Według BIK wartość kredytów mieszkaniowych w kwietniu tego roku wzrosła o 41,1 proc, w stosunku do kwietnia roku poprzedniego a pod względem liczby udzielonych kredytów dynamika również była dodatnia i wyniosła 32,4 proc.

