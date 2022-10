Kaczyński: Załatwimy sprawę spółdzielni mieszkaniowych

Jeśli uzyskamy mocny mandat w wyborach, które są przed nami, na pewno to załatwimy - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o zmianę prawa dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych, które mają być "reliktem poprzedniej epoki".

"Spółdzielnie były kiedyś dla nomenklatury fenomenalnym sposobem zarabiania pieniędzy" - mówił Kaczyński. Wspominał, że na początku lat 90 likwidacje spółdzielni blokowało m.in. SD i ZSL i ówczesna władza musiała się z tego pomysłu wycofać.

"Później, jako Prawo i Sprawiedliwość mieliśmy kilka ofensyw w tej sprawie i też zawsze kończyło się tym samym" - podkreślił. Zadeklarował jednak, że pomysł nie upadł: "My chcemy to zrobić, my wiemy, że to jest państwo w państwie" - powiedział.

Zaapelował też do uczestników spotkania, by stworzyli oddolny front poparcia dla tego pomysłu. Tłumaczył, że prezesi spółdzielni są bardzo wpływowi, mają swoje gazetki lokalne, radia a nawet kablowe telewizje i z ich pomocą "zaczynają ofensywę", co w efekcie uniemożliwia likwidację spółdzielni.

"Jeśli uzyskamy mocny mandat w wyborach, które są przed nami, na pewno to załatwimy. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie otworzyć tego frontu" - powiedział.

